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Начинаются грозы: штормовое предупреждение объявлено в Харькове и области

Общество 14:59   15.08.2024
Елена Нагорная
Начинаются грозы: штормовое предупреждение объявлено в Харькове и области Фото: соцсети

В Харькове и области в течение ближайшего часа и до конца текущих суток ожидаются грозы.

Предупреждение на 15 августа опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 14:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области в течение ближайшего часа и до конца текущих суток ожидаются грозы.".