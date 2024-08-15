Начинаются грозы: штормовое предупреждение объявлено в Харькове и области
Фото: соцсети
В Харькове и области в течение ближайшего часа и до конца текущих суток ожидаются грозы.
Предупреждение на 15 августа опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 14:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области в течение ближайшего часа и до конца текущих суток ожидаются грозы.".