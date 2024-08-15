Сегодня 15 августа: какой праздник и день в истории

15 августа в Украине – День археолога. В этот день 1556 года начали создавать Пересопницкое Евангелие. В 1769-м родился Наполеон, а в 1810-м по его приказу в Париже установили Вандомскую колонну из переплавленных российских и австрийских орудий. В 1914-м первое судно прошло по Панамскому каналу, а в 1947-м независимость получила Индия. В 1969-м начался Вудстокский фестиваль, собравший около полумиллиона хиппи. В 1990-м погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой. В 1997-м Президент Украины Леонид Кучма учредил государственную награду — «Орден княгини Ольги».

Праздники и памятные даты 15 августа

15 августа в Украине отмечают День археолога.

15 августа в истории

15 августа 1556 года начались работы по написанию Пересопницкого Евангелия. Это Евангелие, на котором дают присягу на верность украинскому народу президенты Украины, является памятником староукраинского языка и искусства. Подробнее.

15 августа 1769 года родился Наполеон Бонапарт – будущий император Франции и видный полководец.

15 августа 1810 года в Париже завершили строительство Вандомской колонны. Ее создали по приказу Наполеона, переплавив австрийские и русские пушки, захваченные французской армией. Подробнее.

15 августа 1914 года по Панамскому каналу прошло первое судно. Это произошло спустя почти год после помпезного открытия канала с участием президента США. А через небольшой промежуток времени канал снова перекрыли — из-за произошедшего большого оползня. После работы вели еще несколько лет — и повторно открыли канал в 1920-м.

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15 августа 1947 года Индия (на тот момент Индийский Союз) официально обрела независимость от Великобритании. Акт об образовании независимых государств на территории бывшей Британской Индии 18 июля 1947 года принял парламент Великобритании и подписал король Георг VI. А 15 августа прошла церемония передачи власти в Дели.

15 августа 1969 года начался знаменитый Вудстокский фестиваль, собравший около полумиллиона хиппи. Подробнее.

15 августа 1990 года погиб культовый советский рок-певец, лидер группы «Кино» Виктор Цой. Подробнее.

15 августа 1997 года Президент Украины Леонид Кучма учредил государственную награду — «Орден княгини Ольги». Им отмечают заслуги женщин в развитии Украинского государства, а также духовном возрождении нации и воспитании детей. Награду могут получать иностранные гражданки и лица без гражданства.

Церковный праздник 15 августа

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы – день окончания земной жизни святой Девы Марии. Богородица существенно пережила своего сына Иисуса. Она скончалась мирно. За три дня до смерти Марии явился ангел и предупредил, что ее земная жизнь кончается. Поэтому Богородица попрощалась со всеми близкими и путешественниками, которые пришли провести ее в последний путь. А в загробной жизни воссоединилась со своим сыном.

Народные приметы

Какая погода 15 августа, таким будет и сентябрь.

Если кошка целый день точит когти, то скоро погода испортится.

Если лягушки громко квакают, следует ожидать дождя.

Что нельзя делать 15 августа

В Успение нельзя играть свадьбу.

Нельзя тяжело работать.

Нельзя ходить босиком или носить старую и грязную обувь.