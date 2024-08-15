Сьогодні 15 серпня: яке свято та день в історії

15 серпня в Україні – День археолога. Цього дня 1556 року почали створювати Пересопницьке Євангеліє. У 1769-му народився Наполеон, а у 1810-му за його наказом у Парижі встановили Вандомську колону з перетоплених російських та австрійських гармат. У 1914-му перше судно пройшло Панамським каналом, а в 1947-му незалежність здобула Індія. У 1969-му розпочався Вудстоцький фестиваль, який зібрав близько півмільйона хіпі. У 1990-му загинув лідер гурту “Кіно” Віктор Цой. У 1997-му Президент України Леонід Кучма заснував державну нагороду — “Орден княгині Ольги”.

Свята та пам’ятні дати 15 серпня

15 серпня в Україні відзначають День археолога.

15 серпня в історії

15 серпня 1556 року розпочалися роботи з написання Пересопницького Євангелія. Це Євангеліє, на якому присягають на вірність українському народу президенти України, є пам’яткою староукраїнської мови та мистецтва. Докладніше.

15 серпня 1769 року народився Наполеон Бонапарт – майбутній імператор Франції та видатний полководець.

15 серпня 1810 року в Парижі завершили будівництво Вандомської колони. Її створили за наказом Наполеона, переплавивши австрійські та російські гармати, захоплені французькою армією. Докладніше.

15 серпня 1914 року Панамським каналом пройшло перше судно. Це сталося майже через рік після помпезного відкриття каналу за участю президента США. А через невеликий проміжок часу канал знову перекрили – через великий зсув. Після роботи вели ще кілька років – і повторно відкрили канал 1920-го.

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15 серпня 1947 року Індія (на той час Індійський Союз) офіційно здобула незалежність від Великої Британії. Акт про утворення незалежних держав на території колишньої Британської Індії 18 липня 1947 року ухвалив парламент Великої Британії та підписав король Георг VI. А 15 серпня відбулася церемонія передачі влади в Делі.

15 серпня 1969 року розпочався знаменитий Вудстоцький фестиваль, який зібрав близько пів мільйона хіпі. Докладніше.

15 серпня 1990 року загинув культовий радянський рок-співак, лідер гурту “Кіно” Віктор Цой. Докладніше.

15 серпня 1997 року Президент України Леонід Кучма заснував державну нагороду – “Орден княгині Ольги”. Ним відзначають заслуги жінок у розвитку Української держави, а також духовному відродженні нації та вихованні дітей. Нагороду можуть отримувати іноземні громадянки та особи без громадянства.

Церковне свято 15 серпня

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці – день закінчення земного життя святої Діви Марії. Богородиця суттєво пережила свого сина Ісуса. Вона померла мирно. За три дні до смерті Марії явився ангел і попередив, що її земне життя закінчується. Тож Богородиця попрощалася з усіма близькими та з мандрівниками, які прийшли провести її в останній шлях. А в потойбічному житті возз’єдналася зі своїм сином.

Народні прикмети

Яка погода 15 серпня, таким буде і вересень.

Якщо кішка цілий день точить кігті, то скоро погода зіпсується.

Якщо жаби голосно квакають, слід чекати дощу.

Що не можна робити 15 серпня

В Успіння не можна грати весілля.

Не можна важко працювати.

Не можна ходити босоніж або ж носити старе та брудне взуття.