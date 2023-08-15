Сьогодні 15 серпня: яке свято та день в історії

15 серпня в Україні – День археолога. Цього дня 1556 року почали створювати Пересопницьке Євангеліє. 1769-го народився Наполеон, а 1810-го за його наказом у Парижі встановили Вандомську колону з переплавлених російських та австрійських гармат. 1914-го перше судно пройшло Панамським каналом, а 1947-го незалежність здобула Індія.

Свята та пам’ятні дати 15 серпня

15 серпня в Україні відзначають День археолога.

15 серпня в історії

15 серпня 1556 року розпочалися роботи з написання Пересопницького Євангелія. Це Євангеліє, на якому присягають на вірність українському народу президенти України, є пам’яткою староукраїнської мови та мистецтва.

Пересопницьке Євангеліє містить один із перших перекладів біблійного тексту українською мовою. Книжку писали п’ять років. Роботу здійснювали Михайло Василевич із Сянока (син місцевого протопопа) та архімандрит Пересопницького монастиря Григорій. Роботу завершили 29 серпня 1561 року. Нині неоціненна книга зберігається у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

15 серпня 1769 року народився Наполеон Бонапарт – майбутній імператор Франції та видатний полководець.

15 серпня 1810 року в Парижі завершили будівництво Вандомської колони. Її створили за наказом Наполеона, переплавивши австрійські та російські гармати, захоплені французькою армією.

Колону зводили, починаючи з 1806 року, – на місці, де раніше була бронзова статуя “короля-сонця” – Людовіка XIV. Вінчає колону статуя самого Наполеона, яка пережила кілька “падінь та піднесень” – залежно від політичної ситуації в країні. Так, вперше Наполеона на колоні позбулися союзники, коли взяли Париж в 1814 році. Але в 1833-му Луї-Філіп I наказав зробити нову статую Наполеона і повернути на колону. Але в короткий час приходу до влади Паризької комуни образу імператора знову “дісталося”. Проти нього “постав” відомий художник Гюстав Курбе, який став комісаром з культури. Він хотів прибрати тільки Наполеона, але Комуну вже було не зупинити – вона прийняла декрет усунути колону цілком. Її повалили на землю 18 травня 1871 року. Але знищити не встигли – дні Комуни закінчились раніше. А ось Курбе як ідейному натхненнику руйнування дісталося на повну. Новий уряд підняв колону, відновив статую, а Курбе через суд зобов’язали компенсувати вартість цих робіт. Його майно розпродали, але й після цього він мав щороку платити по 10 тисяч франків. “Переможець статуї Наполеона” Курбе помер через 7 років у злиднях.

15 серпня 1914 року Панамським каналом пройшло перше судно. Це сталося майже через рік після помпезного відкриття каналу за участю президента США. А через невеликий проміжок часу канал знову перекрили – через великий зсув. Після роботи вели ще кілька років – і повторно відкрили канал 1920-го.

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15 серпня 1947 року Індія (на той час Індійський Союз) офіційно здобула незалежність від Великої Британії. Акт про утворення незалежних держав на території колишньої Британської Індії 18 липня 1947 року ухвалив парламент Великої Британії та підписав король Георг VI. А 15 серпня відбулася церемонія передачі влади в Делі.

15 серпня 1969 року розпочався знаменитий Вудстоцький фестиваль, який зібрав близько пів мільйона хіпі.

Його заведено вважати символом завершення ери хіпі та переходу до сексуальної революції. Фестиваль проходив 15-17 серпня 1969 року на території місцевої ферми під гаслом “Мир, кохання та щастя”. Перед натовпом виступили “The Who”, “Creedence Clearwater Revival”, “Jefferson Airplane”, Дженіс Джоплін, Джо Кокер, Джіммі Хендрікс, Карлос Сантана та інші. На початку вхід планували зробити платним, але кількість прибулих була такою, що огорожі просто зняли та припинили продаж квитків. Попри безліч людей, погані санітарні умови та погоду офіційно поліція не зафіксувала на заході жодного правопорушення (на куріння марихуани просто заплющили очі).

15 серпня 1990 року загинув культовий радянський рок-співак, лідер гурту “Кіно” Віктор Цой. Він розбився в автокатастрофі під Ригою на шляху з риболовлі до будинку, де відпочивав. Смерть Цоя досі є предметом численних теорій змови та розслідувань. Офіційна версія полягає в тому, що співак розігнався на своєму новому “Москвичі” і влетів у автобус “Ікарус”, який їхав зустрічною смугою. Слідство зробило припущення, що Цой заснув за кермом. Але його рідні та колеги сумнівалися у природності цієї ДТП, зазначаючи, що її могли підлаштувати.

15 серпня 1997 року Президент України Леонід Кучма заснував державну нагороду – “Орден княгині Ольги”.

Ним відзначають заслуги жінок у розвитку Української держави, а також духовному відродженні нації та вихованні дітей. Нагороду можуть отримувати іноземні громадянки та особи без громадянства.

Церковне свято 15 серпня

15 серпня православні відзначають перенесення з Єрусалиму до Константинополя мощей першомученика архідиякона Стефана та знайдення мощей праведних Никодима, Гамаліїла i сина його Авива. Перенесення з Єрусалима до Константинополя мощей святого першомученика архідиякона Стефана було близько 428 року. Після того як першомученика Стефана юдеї забили камінням, його тіло кинули без поховання на корм звірам та птахам. Однак на другу ніч знаменитий юдейський законовчитель Гамаліїл, який почав схилятися до віри в Христа і захистив апостолів у синедріоні, послав відданих йому людей взяти тіло першомученика. Гамаліїл поховав його на своїй землі, в печері, недалеко від Єрусалиму. Коли помер таємний учень Господа, Никодим, що приходив до нього вночі, Гамаліїл також поховав його біля труни архідиякона Стефана. Потім і самого Гамаліїла, який прийняв хрещення разом зі своїм сином Авивом, поховали біля труни першомученика Стефана та святого Никодима. У 415 році мощі святих чудово знайшли й урочисто перенесли до Єрусалиму. Це здійснив архієпископ Іван разом з єпископами Єлевферієм Севастійським та Єлевферієм Єрихонським. Згодом мощі Стефана перевезли з Єрусалима до Константинополя і поклали до церкви на честь святого диякона Лаврентія, а після створення храму на честь першомученика Стефана перенесли туди.

Народні прикмети

Яка погода 15 серпня, таким буде вересень.

Молодик в цей день – до дощової погоди, місяць, що зростає, – до посушливої.

Що не можна робити 15 серпня

Не можна сперечатися із друзями.

Не можна ревнувати та заздрити.