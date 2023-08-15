Сегодня 15 августа: какой праздник и день в истории

15 августа в Украине – День археолога. В этот день 1556 года начали создавать Пересопницкое Евангелие. В 1769-м родился Наполеон, а в 1810-м по его приказу в Париже установили Вандомскую колонну из переплавленных российских и австрийских орудий. В 1914-м первое судно прошло по Панамскому каналу, а в 1947-м независимость получила Индия.

Праздники и памятные даты 15 августа

15 августа в Украине отмечают День археолога.

15 августа в истории

15 августа 1556 года начались работы по написанию Пересопницкого Евангелия. Это Евангелие, на котором дают присягу на верность украинскому народу президенты Украины, является памятником староукраинского языка и искусства.

Пересопницкое Евангелие содержит один из первых переводов библейского текста на украинский язык. Книгу писали пять лет. Работу осуществляли Михаил Василевич из Сянока (сын местного протопопа) и архимандрит Пересопницкого монастыря Григорий. Работу завершили 29 августа 1561 года. Сейчас бесценная книга хранится в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского.

15 августа 1769 года родился Наполеон Бонапарт – будущий император Франции и видный полководец.

15 августа 1810 года в Париже завершили строительство Вандомской колонны. Ее создали по приказу Наполеона, переплавив австрийские и русские пушки, захваченные французской армией.

Колонну возводили, начиная с 1806 года, – на месте, где до этого была бронзовая статуя «короля-солнца» – Людовика XIV. Венчает колонну статуя самого Наполеона, пережившая несколько «падений и возвышений» – в зависимости от политической ситуации в стране. Так, впервые от Наполеона на колонне избавились союзники, когда взяли Париж в 1814 году. Но в 1833-м Луи-Филипп I приказал сделать новую статую Наполеона и вернуть на колонну. Но в короткое время прихода к власти Парижской коммуны образу императора вновь «досталось». На него «ополчился» известный художник Гюстав Курбе, который стал комиссаром по культуре. Он хотел убрать только Наполеона, но Коммуну уже было не остановить – она приняла декрет убрать колонну целиком. Ее свалили на землю 18 мая 1871 года. Но уничтожить не успели – дни Коммуны закончились раньше. А вот Курбе как идейному вдохновителю разрушения досталось по полной. Новое правительство подняло колонну, восстановило статую, а Курбе через суд обязали компенсировать стоимость этих работ. Его имущество распродали, но и после этого он должен был ежегодно платить по 10 тысяч франков. «Победитель статуи Наполеона» Курбе умер через 7 лет в бедности.

15 августа 1914 года по Панамскому каналу прошло первое судно. Это произошло спустя почти год после помпезного открытия канала с участием президента США. А через небольшой промежуток времени канал снова перекрыли — из-за произошедшего большого оползня. После работы вели еще несколько лет — и повторно открыли канал в 1920-м.

Читайте также: Как строили Панамский канал

15 августа 1947 года Индия (на тот момент Индийский Союз) официально обрела независимость от Великобритании. Акт об образовании независимых государств на территории бывшей Британской Индии 18 июля 1947 года принял парламент Великобритании и подписал король Георг VI. А 15 августа прошла церемония передачи власти в Дели.

15 августа 1969 года начался знаменитый Вудстокский фестиваль, собравший около полумиллиона хиппи.

Его принято считать символом завершения эры хиппи и перехода к сексуальной революции. Фестиваль проходил 15-17 августа 1969 года на территории местной фермы под лозунгом «Мир, любовь и счастье». Перед толпой выступили «The Who», «Creedence Clearwater Revival», «Jefferson Airplane», Дженис Джоплин, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Карлос Сантана и другие. В начале вход планировали сделать платным, но количество прибывших было таким, что ограждения просто сняли и прекратили продажу билетов. Несмотря на множество людей, плохие санитарные условия и погоду официально полиция не зафиксировала на мероприятии ни одного правонарушения (на курение марихуаны просто закрыли глаза).

15 августа 1990 года погиб культовый советский рок-певец, лидер группы «Кино» Виктор Цой. Он разбился в автокатастрофе под Ригой по пути с рыбалки к дому, где отдыхал. Смерть Цоя до сих пор является предметом многочисленных теорий заговора и расследований. Официальная версия состоит в том, что певец разогнался на своем новом «Москвиче» и влетел в автобус «Икарус», ехавший по встречной полосе. Следствие сделало предположение, что Цой уснул за рулем. Но его родные и коллеги сомневались в естественности этого ДТП, отмечая, что его могли подстроить.

15 августа 1997 года Президент Украины Леонид Кучма учредил государственную награду — «Орден княгини Ольги».

Им отмечают заслуги женщин в развитии Украинского государства, а также духовном возрождении нации и воспитании детей. Награду могут получать иностранные гражданки и лица без гражданства.

Церковный праздник 15 августа

15 августа православные отмечают перенос из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива. Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей святого первомученика архидьякона Стефана было около 428 года. После того как первомученика Стефана иудеи забили камнями, его тело бросили без погребения на корм зверям и птицам. Однако на вторую ночь знаменитый иудейский законоучитель Гамалиил, начавший склоняться к вере в Христа и защитивший апостолов в синедрионе, послал преданных ему людей взять тело первомученика. Гамалиил похоронил его на своей земле, в пещере, недалеко от Иерусалима. Когда умер тайный ученик Господа, Никодим, приходивший к нему ночью, Гамалиил также похоронил его у гроба архидьякона Стефана. Затем и самого Гамалиила, принявшего крещение вместе со своим сыном Авивом, похоронили у гроба первомученика Стефана и святого Никодима. В 415 году мощи святых чудесным образом нашли и торжественно перенесли в Иерусалим. Это совершил архиепископ Иоанн вместе с епископами Елевферием Севастийским и Елевферием Иерихонским. Со временем мощи Стефана перевезли из Иерусалима в Константинополь и положили в церкви в честь святого диакона Лаврентия, а после создания храма в честь первомученика Стефана перенесли туда.

Народные приметы

Какая погода 15 августа, такой будет сентябрь.

Новолуние в этот день — к дождливой погоде, растущая луна — к засушливой.

Что нельзя делать 15 августа

Нельзя спорить с друзьями.

Нельзя ревновать и завидовать.