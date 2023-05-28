Сегодня 28 мая: какой праздник и день в истории

28 мая 1830 года в США приняли акт о выселении индейцев. В 1871 году была разгромлена Парижская коммуна. В 1916-м умер Иван Франко. В 1987-м немецкий пилот Матиас Руст приземлился на Красной площади в Москве. А в 1997-м Украина подписала соглашение с РФ, которым разрешила Черноморскому флоту и дальше находиться в Крыму.

Праздники и памятные даты 28 мая

28 мая в Украине отмечают День химика – он приходится на каждое последнее воскресенье мая. Также в этот день – Всеукраинский день краеведения.

Под эгидой ООН проходит Международный день действий по охране женского здоровья или Международный день здоровья женщин.

28 мая в истории

28 мая 1830 года президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев.

Документ стал логическим продолжением продолжавшихся процессов вытеснения коренного населения Америки колонизаторами. При этом выселению индейцев пытались придать виду «демократичности». То есть, это якобы не была принудительная депортация. Землю племен выкупали, а переселяли их с согласия вождей. Однако в реальности этот процесс, конечно, нарушал права коренного населения и привел к многочисленным смертям.

Идея «земельного обмена» – индейских земель на юго-востоке США на дикие территории к западу от Миссисипи – возникла еще в начале XIX века. Акт о выселении индейцев развил эту идею: согласно ему президент получил право заключать договоры с индейцами о земельном обмене, а Конгресс выделял ассигнования на покрытие расходов и «защиту индейских племен во время и после переселения». В результате утверждения этого законодательного акта более 100 000 индейцев переселили на запад США – преимущественно на так называемую Индейскую территорию в современном штате Оклахома. При Джексоне у коренного населения выкупили 40 миллионов га земли за 68 миллионов долларов. Процесс сопровождался давлением на вождей и подкупами. А само переселение происходило в невыносимых условиях. Люди часто голодали, шли пешком, погибали от болезней из-за антисанитарии и т.д.

28 мая 1871 года в результате так называемой «Братоубийственной недели» – жестоких кровавых боев на улицах Парижа – была разгромлена Парижская коммуна.

Она была у власти в Париже 72 дня. Коммуна организовалась на фоне франко-прусской войны и заключенного перемирия. Во время войны в Париже создали национальную гвардию, куда могли записаться все желающие. Ее численность быстро достигла 300 тысяч, ведь нацгвардейцы получали жалованье в то время, когда значительная численность населения осталась без работы и находилась в нищете. Когда немецкий канцлер Бисмарк выступил с требованием о разоружении Парижа, французское командование сообщило, что не может разоружить только нацгвардию, потому что это можно сделать только с боем. Так что оружие нацгвардейцам сохранили, но перед вступлением немцев в Париж артиллерийские пушки гвардии переместили подальше — на высоты Монмартра.

В феврале прошли выборы в новое национальное собрание, правительство возглавил Тьер. Одним из первых его шагов была попытка сократить количество нацгвардейцев: из рядов гвардии «попросили» всех, кто имел другие источники доходов и не нуждался в жаловании от государства. В результате количество гвардейцев уменьшилось на 100 тыс., но оставшиеся были преимущественно обедневшими и радикально настроенными. В нацгвардии создавали собственные органы управления. Комиссия из 18 человек, преимущественно ранее неизвестных, составила устав, обнародованный 3 марта – им была создана республиканская федерация национальной гвардии (поэтому в дальнейшем сторонников коммуны назывались федералистами). 10 марта правительство и национальное собрание определили своим местом пребывания Версаль (так что противостоящую коммуне силу историки называют «версальцами»).

Очередное решение правительства об оплате векселей, срок которых истек 13 ноября, моментально превратило тысячи жителей Парижа в нищих. Следующим шагом к бунту и установлению власти коммуны стал приказ Тьера своим войскам завладеть пушками национальной гвардии на Монмартре. Эта попытка была предпринята 18 марта. Пока войска ждали транспорта для пушек, на месте собрались нацгвардейцы. Солдаты Тьера побратались с ними и вместе арестовали своих высших начальников. Одного из генералов, который велел стрелять в толпу, самого расстреляли. Поэтому Тьер с верными войсками отступил в Версаль. А власть в Париже взял на себя Центральный Комитет Национальной гвардии. Париж поднял флаг коммуны.

Постепенно происходили процессы формирования местных властей. Однако версальцы, конечно, не планировали сдаваться. Схватки начались со 2 апреля. Постепенно в руки версальцев переходили форты вокруг Парижа, а 21 мая они без боя вступили в сам город – просто через ворота, почему-то оставшиеся без охраны. С этого момента начались кровавые уличные бои, версальцы поджигали дома, повсюду без суда и следствия проводили расстрелы. Сами федералисты тоже не отставали – они сразу расстреляли удерживаемых заложников, в том числе архиепископа Дарбуа. Убивали и мирных граждан. Последние бои произошли 28 мая на кладбище Пер Лашез. По утверждению генерала Патриса де Мак-Магона численность федералистов, расстрелянных без суда в течение «Братоубийственной недели», составила 15 тысяч. Генерал Феликс Антуан Аппер вообще озвучивал цифру в 30 тысяч убитых. Сторонников коммуны расстреливали, в частности у стены кладбища Пер-Лашез. Сейчас на этом месте висит мемориальная доска.

28 мая 1916 года умер один из величайших украинских писателей — Иван Франко. Ему было 59 лет, и, к сожалению, последние годы своей жизни он провел в больших физических и душевных мучениях.

Жена писателя имела психическое заболевание и периодически лечилась в клинике для душевнобольных. Он сам с 1908 года страдал инфекционным ревматоидным полиартритом, имел деформированные и парализованные руки. С 13 ноября 1915 года находился в Приюте Украинских Сечевых Стрельцов. Умер Иван Франко 28 мая 1916 в 16 часов. Его похоронили в так называемой «гостевой гробнице» Мотелевских-Мотыльчинских на Лычаковском кладбище. А через пять лет польские власти предоставили разрешение на погребение Ивана Франко на современном месте. В 1932 году на могиле установили памятник работы Владимира Литвиненко.

28 мая 1925 года создали Украинский комитет краеведения. Поэтому в этот день в Украине отмечают Всеукраинский день краеведения. Решение о его образовании приняли в Харькове – на I Всеукраинской конференции по краеведению. Идея проведения такого собрания принадлежала профессору Харьковского института народного образования Дмитрию Зеленину. Конференция началась 26 мая в помещении Харьковского ветеринарного института. На нее собрались 75 представителей 22 региональных краеведческих организаций, студенчества, хозяйственных, плановых, общественных организаций и учреждений.

28 мая 1987 года 18-летний немецкий спортсмен-пилот Матиас Руст совершил перелет из Гамбурга в Москву, где приземлился на Красной площади.

Этот перелет вызвал настоящий шок у советских граждан, поскольку поставил под вопрос эффективность всей системы ПВО СССР. Руст перелетел в начале из Гамбурга в Хельсинки, где сел на дозаправку, сообщил диспетчерской службе аэропорта, что дальше летит в Стокгольм. Но потом отключил связь и изменил маршрут. По официальной версии, самолет Руста таки обнаружили, на перехват подняли истребители, но поскольку самолет был гражданский, так и не приняли решения по его уничтожению. Вскоре после эффектного приземления пилота арестовали. Его обвинили в нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении советской границы. За это Руста приговорили к четырем годам лишения свободы. Он отбывал срок в Лефортовской тюрьме в Москве. Однако впоследствии его амнистировали, и пилот вернулся в ФРГ 3 августа 1988 года.

28 мая 1997 года в Киеве главы правительств Украины и РФ подписали соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Согласно договору, основной базой Черноморского флота остался Севастополь, также будущим захватчикам разрешили пользоваться 31-м испытательным центром в Феодосии, аэропортом Гвардейское, военным санаторием «Ялта», 830-м постом связи и ретрансляции в Ялте, 1001-м пунктом высокочастотной связи в селе Прибрежное и 2436-м складом ракетного топлива на станции Мамут. Срок действия соглашения установили – 20 лет. Именно это соглашение продлевали Янукович и Медведев, подписав печально известные Харьковские соглашения 21 апреля 2010 года.

Церковный праздник 28 мая

28 мая христиане чтят память преподобного Пахомия Великого. Он является основателем монастыря в Египте. Он происходил из языческой египетской семьи и с рождения тоже был язычником. Получил хорошее образование. С 20 лет служил в армии правителя Константина. Когда только был новобранцем, ему и его сослуживцам местные христиане помогали продовольствием и всячески поддерживали. Парень, потрясенный таким добросердечием, пообещал тоже стать христианином. Вернувшись из войска после победы, Пахомий принял Крещение и поселился в уединенном поселке Шенесит, где сразу стал вести суровую подвижническую жизнь. Впоследствии нашел себе наставника-отшельника. Через 10 лет пустынной жизни построил небольшую обитель, куда постепенно стали собираться верующие. В том числе пришел брат Пахомия Иван, а затем сестра Мария. Для нее создали отдельную обитель на другом берегу Нила, и туда тоже начали собираться инокини. Количество монахов в этих обителях постепенно достигло аж 7000. О такой большой братии заботился сам Пахомий. В конце своей жизни он тяжело заболел моровой болезнью. За ним ухаживал ближайший и любимый ученик преподобный Феодор. Умер преподобный Пахомий около 348 года в возрасте 53 лет и был похоронен у обители.

Народные приметы

Если тепло 28 мая, то все лето будет теплым.

Что нельзя делать 28 мая

Нельзя сажать огурцы – потому что вырастут горькими.

Нельзя брать деньги из рук в руки.

Нельзя никому рассказывать о своих планах.