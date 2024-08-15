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Починаються грози: штормове попередження оголошено в Харкові та області

Погода 14:59   15.08.2024
Олена Нагорна
Починаються грози: штормове попередження оголошено в Харкові та області

У Харкові та області протягом найближчої години та до кінця поточної доби очікуються грози.

Попередження на 15 серпня опублікував Регіональний центр із гідрометеорології.

Метеоявищам присвоєний I рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 14:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області протягом найближчої години та до кінця поточної доби очікуються грози".