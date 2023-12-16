Слизька траса: на Харківщині хлібовоз з’їхав у кювет, його витягли ДСНСники

Поблизу села Ганнівка у Лозівському районі рятувальники допомогли водію хлібовоза виїхати зі слизької ділянки дороги.

16 грудня водій хлібовоза з’їхав у кювет зі слизької ділянки дороги, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники використали пожежну автоцистерну підвищеної прохідності, щоб витягти автомобіль. Після цього водій попрямував до населеного пункту, куди мав доставити хліб.