Слизька траса: на Харківщині хлібовоз з’їхав у кювет, його витягли ДСНСники
Поблизу села Ганнівка у Лозівському районі рятувальники допомогли водію хлібовоза виїхати зі слизької ділянки дороги.
16 грудня водій хлібовоза з’їхав у кювет зі слизької ділянки дороги, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Рятувальники використали пожежну автоцистерну підвищеної прохідності, щоб витягти автомобіль. Після цього водій попрямував до населеного пункту, куди мав доставити хліб.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, кювет, скользкая, спасатели, трасса, харківщина, хлеб;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 18:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу села Ганнівка у Лозівському районі рятувальники допомогли водію хлібовоза виїхати зі слизької ділянки дороги.".