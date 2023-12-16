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Слизька траса: на Харківщині хлібовоз з’їхав у кювет, його витягли ДСНСники

Суспільство 18:13   16.12.2023
Вікторія Яковенко
Слизька траса: на Харківщині хлібовоз з’їхав у кювет, його витягли ДСНСники

Поблизу села Ганнівка у Лозівському районі рятувальники допомогли водію хлібовоза виїхати зі слизької ділянки дороги.

16 грудня водій хлібовоза з’їхав у кювет зі слизької ділянки дороги, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники використали пожежну автоцистерну підвищеної прохідності, щоб витягти автомобіль. Після цього водій попрямував до населеного пункту, куди мав доставити хліб.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 18:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу села Ганнівка у Лозівському районі рятувальники допомогли водію хлібовоза виїхати зі слизької ділянки дороги.".