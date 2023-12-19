83 человека погибли в ДТП в Харьковской области с начала года

С января по ноябрь включительно 2023 года на территории Харьковской области правоохранители зарегистрировали 465 ДТП с пострадавшими, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Нацполиции.

Погибли 83 человека, получили травмы 620 человек.

Основными причинами дорожных аварий были превышение безопасной скорости движения, нарушение правил маневрирования, проезд перекрестков и пешеходных переходов, а также несоблюдение дистанции.