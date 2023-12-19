83 человека погибли в ДТП в Харьковской области с начала года
С января по ноябрь включительно 2023 года на территории Харьковской области правоохранители зарегистрировали 465 ДТП с пострадавшими, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Нацполиции.
Погибли 83 человека, получили травмы 620 человек.
Основными причинами дорожных аварий были превышение безопасной скорости движения, нарушение правил маневрирования, проезд перекрестков и пешеходных переходов, а также несоблюдение дистанции.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ДТП, загиблі, Нацполиция, погибшие, поранені, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 18:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С января по ноябрь включительно 2023 года на территории Харьковской области правоохранители зарегистрировали 465 ДТП с пострадавшими, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Нацполиции.".