Live
  • Вт 19.12.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 37.19
  • EUR 40.59

83 человека погибли в ДТП в Харьковской области с начала года

Происшествия 18:45   19.12.2023
Оксана Якушко
83 человека погибли в ДТП в Харьковской области с начала года

С января по ноябрь включительно 2023 года на территории Харьковской области правоохранители зарегистрировали 465 ДТП с пострадавшими, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Нацполиции.

Погибли 83 человека, получили травмы 620 человек.

Основными причинами дорожных аварий были превышение безопасной скорости движения, нарушение правил маневрирования, проезд перекрестков и пешеходных переходов, а также несоблюдение дистанции.

Читайте также: На Харьковщине автобус скатился в забор: пассажиров освободили ГСЧСники (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов рассказал о ситуации в городе и настроении харьковчан
Терехов рассказал о ситуации в городе и настроении харьковчан
19.12.2023, 13:30
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
18.12.2023, 20:34
Россияне охотятся на мэра Харькова Игоря Терехова
Россияне охотятся на мэра Харькова Игоря Терехова
19.12.2023, 16:34
Это мощно — Зеленский высказался о фортификационных сооружениях на Харьковщине
Это мощно — Зеленский высказался о фортификационных сооружениях на Харьковщине
19.12.2023, 19:05
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
19.12.2023, 13:10
Враг пытался прорвать оборону на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб
Враг пытался прорвать оборону на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб
19.12.2023, 19:35

Новости по теме:

23:31
Главные новости Харькова 11.12: Маск защищает задержанного в Харькове, фронт
15:30
В полиции показали кадры после ДТП под Харьковом, где погибла семья волонтеров
08:47
Горел 3-этажный дом, на окружной деблокировали тело погибшей — сводка ГСЧС
07:22
В ДТП на окружной Харькова погибла семейная пара волонтеров — полиция
19:56
Главные новости Харькова 10 декабря: смертельное ДТП, гололед, сводка Генштаба

Вы читали новость: «83 человека погибли в ДТП в Харьковской области с начала года»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 18:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С января по ноябрь включительно 2023 года на территории Харьковской области правоохранители зарегистрировали 465 ДТП с пострадавшими, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Нацполиции.".