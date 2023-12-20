Два авто вылетели на пешеходный переход в Харькове: женщины в больнице (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Две женщины пострадали в результате ДТП на улице Мира в Харькове около 14:40 20 декабря.
38-летняя водитель Kia Sportage не предоставила преимущество в движении Citroen, за рулем которого была 40-летняя женщина. В результате столкновения обе машины вылетели на пешеходный переход, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Получили травмы и были госпитализированы водитель Kia и 35-летняя женщина-пешеход.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, полиция, улица Мира, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 19:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две женщины пострадали в результате ДТП на улице Мира в Харькове около 14:40 20 декабря.".