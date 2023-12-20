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Два авто вылетели на пешеходный переход в Харькове: женщины в больнице (фото)

Происшествия 19:33   20.12.2023
Елена Нагорная
Два авто вылетели на пешеходный переход в Харькове: женщины в больнице (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Две женщины пострадали в результате ДТП на улице Мира в Харькове около 14:40 20 декабря.

38-летняя водитель Kia Sportage не предоставила преимущество в движении Citroen, за рулем которого была 40-летняя женщина. В результате столкновения обе машины вылетели на пешеходный переход, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Получили травмы и были госпитализированы водитель Kia и 35-летняя женщина-пешеход.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 19:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две женщины пострадали в результате ДТП на улице Мира в Харькове около 14:40 20 декабря.".