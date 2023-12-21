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Перебегала не по «зебре»: в Харькове под колесами авто погибла женщина

Происшествия 13:05   21.12.2023
Виктория Яковенко
Перебегала не по «зебре»: в Харькове под колесами авто погибла женщина Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове 21 декабря около 06:50 по улице Салтовское шоссе произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

«Автомобиль «ЗАЗ» под управлением 58-летнего водителя наехал на 55-летнюю женщину-пешехода, перебегавшую проезжую часть в неотведенном для этого месте. От удара женщину отбросило на полосу встречного движения, где на нее наехал автомобиль «ВАЗ 11183», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

От полученных травм потерпевшая погибла на месте аварии, добавили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 13:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 21 декабря около 06:50 по улице Салтовское шоссе произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.".