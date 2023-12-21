Перебегала не по «зебре»: в Харькове под колесами авто погибла женщина
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове 21 декабря около 06:50 по улице Салтовское шоссе произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.
«Автомобиль «ЗАЗ» под управлением 58-летнего водителя наехал на 55-летнюю женщину-пешехода, перебегавшую проезжую часть в неотведенном для этого месте. От удара женщину отбросило на полосу встречного движения, где на нее наехал автомобиль «ВАЗ 11183», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
От полученных травм потерпевшая погибла на месте аварии, добавили правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 21 декабря около 06:50 по улице Салтовское шоссе произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.".