Перебегала не по «зебре»: в Харькове под колесами авто погибла женщина

В Харькове 21 декабря около 06:50 по улице Салтовское шоссе произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

«Автомобиль «ЗАЗ» под управлением 58-летнего водителя наехал на 55-летнюю женщину-пешехода, перебегавшую проезжую часть в неотведенном для этого месте. От удара женщину отбросило на полосу встречного движения, где на нее наехал автомобиль «ВАЗ 11183», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

От полученных травм потерпевшая погибла на месте аварии, добавили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.