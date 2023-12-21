Вифлеємський вогонь у Харкові: «це дуже добрий знак» – Терехов (відео)

Вифлеємський вогонь миру привезли до Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Щиро дякую за те, що ви привезли вогонь. Це дуже добрий знак. Дякуємо за те, що вогонь є у нашому місті. І нехай цей Вифлеємський вогонь миру стане вогнем нашої Перемоги», – заявив мер.