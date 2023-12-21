Вифлеемский огонь в Харькове: «это очень хороший знак» — Терехов (видео)

Вифлеемский огонь мира привезли в Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Искренне спасибо за то, что вы привезли огонь. Это очень хороший знак. Спасибо за то, что огонь есть в нашем городе. И пусть этот Вифлеемский огонь мира станет огнем нашей Победы», – заявил мэр.