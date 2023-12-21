Вифлеемский огонь в Харькове: «это очень хороший знак» — Терехов (видео)
Вифлеемский огонь мира привезли в Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Искренне спасибо за то, что вы привезли огонь. Это очень хороший знак. Спасибо за то, что огонь есть в нашем городе. И пусть этот Вифлеемский огонь мира станет огнем нашей Победы», – заявил мэр.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вифлеемский огонь мира привезли в Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.".