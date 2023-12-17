Вифлеемский огонь передали нацгвардейцам на Харьковщине (фото)
Пластуны привезли Вифлеемский огонь мира воинам 5-й Слобожанской бригады НГУ.
«Вифлеемский огонь мира под рождественские песни был торжественно передан военным капелланам, а от них – каждому гвардейцу», — сообщила пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии Украины.
Военный капеллан НГУ отец Игорь подчеркнул, что во время полномасштабного вторжения передача огня мира имеет большое символическое значение: «В сегодняшнем контексте, когда Украина дает достойный отпор российским захватчикам, это событие чрезвычайно актуально. Она приносит нам мир в наши сердца для того, чтобы мы имели силы победить российских оккупантов на поле боя», — пояснил он.
Капеллан также отметил, что именно воины Нацгвардии одними из первых стали на защиту Харькова во время российского вторжения.
«Когда началось полномасштабное наступление, именно нацгвардейцы были одними из первых, кто стал за защиту харьковчан, остановили врага и впоследствии отбросили его к границе. Считаю, что сегодняшнее событие очень символично, как и тот факт, что гвардейцы получили Вифлеемский огонь мира первыми среди всех военных Слобожанщины. Это своего рода награда, признание со стороны харьковчан заслуг Национальной гвардии Украины перед городом-Героем Харьковом!» — сказал отец Игорь.
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Переданный капелланам Вифлеемский огонь мира обещают доставить во все без исключения подразделения 5-й Слобожанской бригады и воинской части 3017.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Вифлеемский огонь, нацгвардия, новости Харькова, пласт;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 22:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пластуны привезли Вифлеемский огонь мира воинам 5-й Слобожанской бригады НГУ".