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В Харьков и Изюм везут Вифлеемский огонь: где найти (фото)

Общество 10:06   11.12.2023
Оксана Горун
В Харьков и Изюм везут Вифлеемский огонь: где найти (фото) Фото: пресс-служба ОАО «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» доставляет на 24 вокзала в Украине — в том числе в Харьков и Изюм — огонь из Вифлеема. Поезда выехали вечером 10 декабря и прибудут во все пункты назначения в стране менее, чем за сутки.

«10 декабря в 18:40 состоялась передача Огня от скаутской организации «Пласт» представителям «Укрзалізниці». В рамках совместного мероприятия начальники 14 поездов доставят Огонь на 24 вокзала страны, в том числе и на вокзалы Краматорска, Покровска и Изюма менее чем за сутки», — сообщила пресс-служба ОАО «Укрзалізниця».

Вифлеемский огонь везут в Харьков 3
Фото: пресс-служба ОАО «Укрзалізниця»

По данным железнодорожников, Вифлеемский огонь также будет доступен в Харькове.

«Уже 11 декабря любой сможет получить Огонь для своего дома на вокзалах, где будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира», — пояснили в УЗ.

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Вифлеемский огонь везут в Харьков 4
Фото: пресс-служба ОАО «Укрзалізниця»
Вифлеемский огонь везут в Харьков 5
Фото: пресс-служба ОАО «Укрзалізниця»
Вифлеемский огонь везут в Харьков 2
Фото: пресс-служба ОАО «Укрзалізниця»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 10:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» доставляет на 24 вокзала в Украине — в том числе в Харьков и Изюм — огонь из Вифлеема. Поезда выехали вечером 10 декабря и прибудут во все пункты назначения в стране менее, чем за сутки".