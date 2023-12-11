В Харьков и Изюм везут Вифлеемский огонь: где найти (фото)

«Укрзалізниця» доставляет на 24 вокзала в Украине — в том числе в Харьков и Изюм — огонь из Вифлеема. Поезда выехали вечером 10 декабря и прибудут во все пункты назначения в стране менее, чем за сутки.

«10 декабря в 18:40 состоялась передача Огня от скаутской организации «Пласт» представителям «Укрзалізниці». В рамках совместного мероприятия начальники 14 поездов доставят Огонь на 24 вокзала страны, в том числе и на вокзалы Краматорска, Покровска и Изюма менее чем за сутки», — сообщила пресс-служба ОАО «Укрзалізниця».

По данным железнодорожников, Вифлеемский огонь также будет доступен в Харькове.

«Уже 11 декабря любой сможет получить Огонь для своего дома на вокзалах, где будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира», — пояснили в УЗ.