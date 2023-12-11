В Харьков и Изюм везут Вифлеемский огонь: где найти (фото)
«Укрзалізниця» доставляет на 24 вокзала в Украине — в том числе в Харьков и Изюм — огонь из Вифлеема. Поезда выехали вечером 10 декабря и прибудут во все пункты назначения в стране менее, чем за сутки.
«10 декабря в 18:40 состоялась передача Огня от скаутской организации «Пласт» представителям «Укрзалізниці». В рамках совместного мероприятия начальники 14 поездов доставят Огонь на 24 вокзала страны, в том числе и на вокзалы Краматорска, Покровска и Изюма менее чем за сутки», — сообщила пресс-служба ОАО «Укрзалізниця».
По данным железнодорожников, Вифлеемский огонь также будет доступен в Харькове.
«Уже 11 декабря любой сможет получить Огонь для своего дома на вокзалах, где будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира», — пояснили в УЗ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", Вифлеемский огонь, вокзал, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 10:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» доставляет на 24 вокзала в Украине — в том числе в Харьков и Изюм — огонь из Вифлеема. Поезда выехали вечером 10 декабря и прибудут во все пункты назначения в стране менее, чем за сутки".