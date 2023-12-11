До Харкова та Ізюма везуть Вифлеємський вогонь: де знайти (фото)
“Укрзалізниця” доставляє на 24 вокзали в Україні – у тому числі до Харкова та Ізюма – вогонь з Вифлеєму. Потяги виїхали ввечері 10 грудня та прибудуть до всіх пунктів призначення в країні менш ніж за добу.
“10 грудня о 18:40 відбулася передача Вогню від скаутської організації «Пласт» представникам Укрзалізниці. У рамках спільного заходу начальники 14 поїздів доставлять Вогонь на 24 вокзали країни, у тому числі й на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюму менш ніж за добу”, – повідомила пресслужба АТ “Укрзалізниця”.
За даними залізничників, Вифлеємський вогонь також буде доступним у Харкові.
“Уже 11 грудня будь-хто зможе отримати Вогонь для свого дому на вокзалах, де будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру”, – пояснили в УЗ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", Вифлеемский огонь, вокзал, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 10:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” доставляє на 24 вокзали в Україні – у тому числі до Харкова та Ізюма – вогонь з Віфлеєму. Потяги виїхали ввечері 10 грудня та прибудуть до всіх пунктів призначення в країні менш ніж за добу".