До Харкова та Ізюма везуть Вифлеємський вогонь: де знайти (фото)

“Укрзалізниця” доставляє на 24 вокзали в Україні – у тому числі до Харкова та Ізюма – вогонь з Вифлеєму. Потяги виїхали ввечері 10 грудня та прибудуть до всіх пунктів призначення в країні менш ніж за добу.

“10 грудня о 18:40 відбулася передача Вогню від скаутської організації «Пласт» представникам Укрзалізниці. У рамках спільного заходу начальники 14 поїздів доставлять Вогонь на 24 вокзали країни, у тому числі й на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюму менш ніж за добу”, – повідомила пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

За даними залізничників, Вифлеємський вогонь також буде доступним у Харкові.

“Уже 11 грудня будь-хто зможе отримати Вогонь для свого дому на вокзалах, де будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру”, – пояснили в УЗ.