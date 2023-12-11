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До Харкова та Ізюма везуть Вифлеємський вогонь: де знайти (фото)

Суспільство 10:06   11.12.2023
Оксана Горун
До Харкова та Ізюма везуть Вифлеємський вогонь: де знайти (фото) Фото: пресслужба АТ “Укрзалізниця”

“Укрзалізниця” доставляє на 24 вокзали в Україні – у тому числі до Харкова та Ізюма – вогонь з Вифлеєму. Потяги виїхали ввечері 10 грудня та прибудуть до всіх пунктів призначення в країні менш ніж за добу.

“10 грудня о 18:40 відбулася передача Вогню від скаутської організації «Пласт» представникам Укрзалізниці. У рамках спільного заходу начальники 14 поїздів доставлять Вогонь на 24 вокзали країни, у тому числі й на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюму менш ніж за добу”, – повідомила пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

Віфлеємський вогонь везуть до Харкова 3
Фото: пресслужба АТ “Укрзалізниця”

За даними залізничників, Вифлеємський вогонь також буде доступним у Харкові.

“Уже 11 грудня будь-хто зможе отримати Вогонь для свого дому на вокзалах, де будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру”, – пояснили в УЗ.

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Віфлеємський вогонь везуть до Харкова 4
Фото: пресслужба АТ “Укрзалізниця”
Віфлеємський вогонь везуть до Харкова 5
Фото: пресслужба АТ “Укрзалізниця”
Віфлеємський вогонь везуть до Харкова 2
Фото: пресслужба АТ “Укрзалізниця”
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 10:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” доставляє на 24 вокзали в Україні – у тому числі до Харкова та Ізюма – вогонь з Віфлеєму. Потяги виїхали ввечері 10 грудня та прибудуть до всіх пунктів призначення в країні менш ніж за добу".