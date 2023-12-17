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Вифлеємський вогонь передали нацгвардійцям на Харківщині (фото)

Суспільство 22:40   17.12.2023
Оксана Горун
Вифлеємський вогонь передали нацгвардійцям на Харківщині (фото) Фото: Андрій Марієнко

Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру воїнам 5-ї Слобожанської бригади НГУ.

“Вифлеємський вогонь миру під різдвяні пісні був урочисто переданий військовим капеланам, а вже від них – кожному гвардійцю”, — повідомила пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України.

Військовий капелан НГУ отець Ігор підкреслив, що під час повномасштабного вторгнення передача вогню миру має велике символічне значення: “У контексті сьогодення, коли Україна дає гідну відсіч російським загарбникам, ця подія надзвичайно актуальна. Вона приносить нам мир у наші серця для того, щоб ми мали сили перемогти російських окупантів на полі бою”, – пояснив він.

скаути передають Віфлеємський вогонь бійцям нацгвардії у Харкові 3
Фото: Андрій Марієнко

Капелан також зазначив, що саме воїни Нацгвардії одними з перших стали на захист Харкова під час російського вторгнення.

“Коли почався повномасштабний наступ, саме нацгвардійці були одними з перших, хто став за захист харків’ян, зупинили ворога та згодом відкинули його до кордону. Вважаю, що сьогоднішня подія дуже символічна, як і той факт, що гвардійці отримали Вифлеємський вогонь миру першими серед всіх військових Слобожанщини. Це свого роду нагорода, визнання з боку харків’ян заслуг саме Національної гвардії України перед Містом-Героєм Харковом!” – сказав отець Ігор.

скаути передають Віфлеємський вогонь бійцям нацгвардії у Харкові
Фото: Андрій Марієнко

Читайте також: До Харкова та Ізюма везуть Вифлеємський вогонь: де знайти (фото)

Переданий капеланам Вифлеємський вогонь миру обіцяють доставити до всіх без винятку підрозділів 5-ї Слобожанської бригади та військової частини 3017.

Військовий капелан Нацгвардії
Фото: Андрій Марієнко
Новий рік в армії
Фото: Андрій Марієнко
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 22:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру воїнам 5-ї Слобожанської бригади НГУ".