Памятный знак Семиградскому появится в Харькове
28 января исполнительный комитет Харьковского городского совета поддержал решение установить памятный знак выдающемуся украинско-польскому художнику, мастеру академической живописи Генриху Семиградскому.
В мэрии уточнили, что с такой инициативой выступил коллектив ХНУ им. Каразина, в котором учился Семиградский.
«Памятный знак появится у входа в Художественную галерею им. Генриха Семиградского на пл. Свободы, 6», – сообщили в горсовете.
Справка. Генрих Семиградский – выдающийся исторический живописец вт. пол. ХIХ века, уроженец Ново-Белгорода (ныне – поселки Печенеги). Образование получил в Харьковском университете, где окончил физико-математический факультет. После этого жил в основном за границей.
Генрих Семиградский известен своими монументальными холстами на исторические и мифологические темы. Сегодня его творчество высоко ценится в Украине и за ее пределами. Так, картины Семиградского хранятся в ведущих музеях мира, в частности в Музее Ватикана и Национальном музее в Кракове.
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- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 января исполнительный комитет Харьковского городского совета поддержал решение установить памятный знак выдающемуся украинско-польскому художнику Генриху Семиградскому.".