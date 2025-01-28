Памятный знак Семиградскому появится в Харькове

28 января исполнительный комитет Харьковского городского совета поддержал решение установить памятный знак выдающемуся украинско-польскому художнику, мастеру академической живописи Генриху Семиградскому.

В мэрии уточнили, что с такой инициативой выступил коллектив ХНУ им. Каразина, в котором учился Семиградский.

«Памятный знак появится у входа в Художественную галерею им. Генриха Семиградского на пл. Свободы, 6», – сообщили в горсовете.

Справка. Генрих Семиградский – выдающийся исторический живописец вт. пол. ХIХ века, уроженец Ново-Белгорода (ныне – поселки Печенеги). Образование получил в Харьковском университете, где окончил физико-математический факультет. После этого жил в основном за границей.

Генрих Семиградский известен своими монументальными холстами на исторические и мифологические темы. Сегодня его творчество высоко ценится в Украине и за ее пределами. Так, картины Семиградского хранятся в ведущих музеях мира, в частности в Музее Ватикана и Национальном музее в Кракове.

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