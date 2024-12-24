Девять мемориальных досок погибшим выпускникам появятся на школах Харькова
Фото: Харьковский горсовет
Исполком Харьковского горсовета поддержал установку серии памятных знаков выпускникам харьковских школ, которые защищали Украину.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Мемориальные доски появятся на фасадах школ, где учились погибшие защитники.
«Будут установлены мемориальные доски Алексею Остапенко, Евгению Акимову, Александру Костенко, Вячеславу Шимчуку, Вячеславу Вельможному, Сергею Трухачову, Эдуарду Пашкову, Даниилу Погорелову и Дмитрию Киричко», — проинформировали в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 16:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполком Харьковского горсовета поддержал установку серии памятных знаков выпускникам харьковских школ, которые защищали Украину".