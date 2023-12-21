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Фільм харків’ян про Маріуполь увійшов у шортлист премії “Оскар”

Культура 23:10   21.12.2023
Олена Нагорна
Фільм харків’ян про Маріуполь увійшов у шортлист премії “Оскар”

Документальний фільм харків’янина Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі”, створений із кадрів, знятих в оточеному росіянами місті, увійшов у короткий список найпрестижнішої американської кінопремії “Оскар”.

Стрічка може представити Україну на 96-й премії у двох номінаціях: “Повнометражний документальний фільм” та “Міжнародний повнометражний фільм”, повідомляється на сайті премії.

Остаточних номінантів оголосять 23 січня, а сама церемонія відбудеться 11 березня.

Як повідомлялося, основою фільму стали 30 годин відеоматеріалів, знятих членами команди The Associated Press. Вони стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Режисер та оператор Мстислав Чернов (Харків), продюсерка Василиса Степаненко (Харків) та фотокореспондент Євген Малолєтка (Бердянськ) продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

Члени команди The Associated Press стали лауреатами найпрестижнішої американської премії в галузі журналістики та літератури — Пулітцерівської премії за 2023 рік. Вони здобули найвищу нагороду у номінації «За служіння суспільству».

27 серпня режисер Мстислав Чернов повідомив на допрем’єрному показі у Львові, що “20 днів у Маріуполі” планують подати на премію “Оскар” у категорії “Найкращий документальний фільм”.

Читайте також: Фільм харків’ян представлятиме Україну на Оскарі

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 23:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Документальний фільм харків’янина Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі”, створений із кадрів, знятих в оточеному росіянами місті, увійшов у короткий список найпрестижнішої американської кінопремії “Оскар”.".