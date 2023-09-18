Фільм харків’ян представлятиме Україну на Оскарі
Український Оскарівський Комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію “Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”.
Про це Комітет повідомив на сторінці Facebook.
🎥Ним став фільм “20 днів у Маріуполі” українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.
У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.
Фільм обрали шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету. У національному відборі брали участь п’ять фільмів: “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова, “Залізні метелики” Романа Любого, “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука, “Терикони” Тараса Томенка та “ШТТЛ” Адрієна Уолтера.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 16:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Украинский Оскаровский Комитет на заседании 18 сентября избрал фильм, представляющий Украину среди претендентов на номинацию на премию “Оскар” Американской академии кинематографических искусств и наук в категории “Лучший международный полнометражный фильм”.".