На премії «Оскар» 2026 фільм «2000 метрів до Андріївки» представить Україну

Фільм режисера “20 днів у Маріуполі” Український оскарівський комітет відібрав серед восьми претендентів.

Український оскарівський комітет обрав фільм, що представлятиме Україну на Премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» у 2026 році – стрічку «2000 метрів до Андріївки». Це нова робота режисера Мстислава Чернова – автора картини «20 днів у Маріуполі», яка у 2024 році отримала «Оскар» як найкращий повнометражний документальний фільм. Нова стрічка вже посіла високі позиції в рейтингах платформ Letterboxd і Metacritic, а видання The Times назвало її «Найважливішим фільмом року».

«Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід – крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя», – зазначив Український оскарівський комітет.

Оголошення результатів відбору збіглося з виходом фільму «2000 метрів до Андріївки» у прокат — 28 серпня. Український оскарівський комітет обрав стрічку з 8 заявок, серед яких були фільми «Буча» (режисер Станіслав Тіунов), «Дівія» (режисер Дмитро Грешко), «Обережно! Життя триває» (режисер Антон Штука), «Одного літа в Україні» (режисер Володимир Тихий), «Підйомна сила» (режисер Олександр Стратієнко), «Степне» (режисерка Марина Врода), «Стрічка часу» (режисерка Катерина Горностай).

«Це честь для нас представляти Україну в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на премії «Оскар». Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, — говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним», — заявив Мстислав Чернов.

У фокусі фільму Мстислава Чернова — крихітне село Андріївка за 10 кілометрів від Бахмута. Воно стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю штурмову бригаду від звільнення села відділяють лише 2 кілометри лісосмуги. Але вона всіяна мінами й де-не-де тут окопався ворог. Бійці, які колись були звичайними цивільними, долають цей шлях, тяжко виборюючи кожен метр території, щоб повернути Україні її землі.

Оператором фільму разом з Черновим став його колега з Associated Press — документальний фотограф і відеограф із Харкова Алекс Бабенко. Над стрічкою працювали продюсерки Мішель Майснер та Рейні Аронсон-Рат, які теж отримали статуєтки «Оскар» за «20 днів в Маріуполі». Монтажем займалася Мішель Майснер. Музику до фільму написав дворазовий лауреат «Ґреммі» Сем Слейтер, відомий за проєктами «Чорнобиль» та «Джокер».

Світова прем’єра відбулася на «Санденсі» — головному фестивалі незалежного кіно у США, де Чернов отримав нагороду за Найкращу режисерську роботу у програмі World Cinema Documentary. А в Україні першими стрічку побачили глядачі Docudays UA, де фільм здобув три нагороди: Приз глядачів, головний приз конкурсу «Docu / Світ» та нагороду в номінації «Rights Now!».

Як і попередній фільм режисера «20 днів у Маріуполі», нову стрічку створено в партнерстві між FRONTLINE (PBS) та Associated Press, двома провідними світовими медіа, які роками висвітлюють найгарячіші точки планети.

Номінантів на премію «Оскар» оголосять 22 січня 2026 року, а церемонія вручення нагород відбудеться 15 березня 2026 року.