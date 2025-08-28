На премии «Оскар» 2026 года фильм «2000 метров к Андреевке» представит Украину

Фильм режиссера «20 дней в Мариуполе» Украинский оскаровский комитет отобрал среди восьми претендентов.

Украинский оскаровский комитет выбрал фильм, который представит Украину на премии «Оскар» в категории «Лучший международный полнометражный фильм» в 2026 году – фильм «2000 метров к Андреевке». Это новая работа режиссера Мстислава Чернова — автора картины «20 дней в Мариуполе», которая в 2024 году получила «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм. Новая лента уже заняла высокие позиции в рейтингах платформ Letterboxd и Metacritic, а издание The Times назвало ее «Важнейшим фильмом года».

«Это бескомпромиссно честное и пронзительное документальное произведение, которое погружает в реальность российско-украинской войны сквозь человеческий опыт – хрупкое, изнурительное и в то же время полное достоинства. Этот украинский фильм должен стать еще более просматриваемым в мире, ведь он говорит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь», – отметил Украинский оскаровский комитет.

Объявление результатов отбора совпало с выходом фильма «2000 метров к Андреевке» в прокат – 28 августа. Украинский оскаровский комитет отобрал фильм из 8 заявок, среди которых были фильмы «Буча» (режиссер Станислав Тиунов), «Дивия» (режиссер Дмитрий Грешко), «Осторожно! Жизнь продолжается» (режиссер Антон Штука), «Одним летом в Украине» (режиссер Владимир Тихий), «Подъемная сила» (режиссер Александр Стратиенко), «Степное» (режиссер Марина Врода), «Лента времени» (режиссер Екатерина Горностай).

«Это честь для нас представлять Украину в категории «Лучший международный полнометражный фильм» на премии Оскар. Мы сделаем все возможное, чтобы голоса Украины и украинских военных были слышны. Сейчас это кажется особенно важным, когда с самого утра произошел массированный обстрел Киева. Я получаю новость об отборе, пока снимаю, как тела гражданских извлекают из-под завалов. И это накладывает еще большую ответственность на нас, документалистов, художников, — говорить с миром, кричать ему о происходящем даже тогда, когда это кажется бесполезным», — заявил Мстислав Чернов.

В фокусе фильма Мстислава Чернова — крошечное село Андреевка в 10 километрах от Бахмута. Оно становится ареной упорных боев во время украинского контрнаступления 2023 года. Третью штурмовую бригаду от освобождения села отделяют всего 2 километра лесополосы. Но она усеяна минами и кое-где здесь окопался враг. Бойцы, которые когда-то были обычными гражданскими, преодолевают этот путь, тяжело борясь за каждый метр территории, чтобы вернуть Украине ее земли.

Оператором фильма вместе с Черновым стал его коллега из Associated Press – документальный фотограф и видеограф из Харькова Алекс Бабенко. Над лентой работали продюсеры Мишель Майснер и Рейни Аронсон-Рат, тоже получившие статуэтки «Оскар» за «20 дней в Мариуполе». Монтажем занималась Мишель Майснер. Музыку к фильму написал двукратный лауреат «Грэмми» Сэм Слейтер, известный по проектам «Чернобыль» и «Джокер».

Мировая премьера состоялась на «Санденсе» — главном фестивале независимого кино в США, где Чернов получил награду за лучшую режиссерскую работу в программе World Cinema Documentary.

Как и предыдущий фильм режиссера «20 дней в Мариуполе», новая лента создана в партнерстве между FRONTLINE (PBS) и Associated Press, двумя ведущими мировыми медиа, годами освещающими самые горячие точки планеты.

Номинантов на премию Оскар объявят 22 января 2026 года, а церемония вручения наград состоится 15 марта 2026 года.