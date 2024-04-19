Авторы фильма «20 дней в Мариуполе» вернулись в Украину с «Оскаром» (видео)
Журналисты, создавшие документальную ленту «20 дней в Мариуполе» — режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко на киевском вокзале рассказали об опыте показа ленты за рубежом в ЕС и США, передает Радио Свобода.
«Обычно реакция по всему миру у людей очень эмпатическая. И в Америке, и в Европе я встречала людей, которые просто подходили и хотели тебя обнять, как-то поддержать. Многие из них говорили, что они вообще не знали, что происходит. Также были ситуации, когда ко мне подходили и говорили «я думал, что все это реально фейк». В этот момент я отвечала: «Значит, я тоже фейк»», – рассказывает продюсер фильма Василиса Степаненко.
«Все, что мы пережили, и те военные, и те врачи, и те волонтеры, которые помогали людям в Мариуполе, и простые мариупольцы, когда ты все это пережил, это не дает тебе покоя, это подталкивает тебя бороться, подталкивает тебя продолжать что-то делать», — отметил Мстислав Чернов.
Читайте также: Как реагировал Голливуд на речь харьковчанина Чернова, получившего “Оскар”
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: 20 дней в мариуполе, Василиса Степаненко, документальный фильм, Евгений Малолетка, Мстилав Чернов, оскар, Украина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Авторы фильма «20 дней в Мариуполе» вернулись в Украину с «Оскаром» (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 18:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Журналисты, создавшие документальную ленту «20 дней в Мариуполе» — режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко на киевском вокзале рассказали об опыте показа ленты за рубежом в ЕС и США, передает Радио Свобода.".