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Авторы фильма «20 дней в Мариуполе» вернулись в Украину с «Оскаром» (видео)

Общество 18:53   19.04.2024
Оксана Якушко
Авторы фильма «20 дней в Мариуполе» вернулись в Украину с «Оскаром» (видео) Фото: Радіо Свобода

Журналисты, создавшие документальную ленту «20 дней в Мариуполе» — режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко на киевском вокзале рассказали об опыте показа ленты за рубежом в ЕС и США, передает Радио Свобода.

«Обычно реакция по всему миру у людей очень эмпатическая. И в Америке, и в Европе я встречала людей, которые просто подходили и хотели тебя обнять, как-то поддержать. Многие из них говорили, что они вообще не знали, что происходит. Также были ситуации, когда ко мне подходили и говорили «я думал, что все это реально фейк». В этот момент я отвечала: «Значит, я тоже фейк»», – рассказывает продюсер фильма Василиса Степаненко.

«Все, что мы пережили, и те военные, и те врачи, и те волонтеры, которые помогали людям в Мариуполе, и простые мариупольцы, когда ты все это пережил, это не дает тебе покоя, это подталкивает тебя бороться, подталкивает тебя продолжать что-то делать», — отметил Мстислав Чернов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 18:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Журналисты, создавшие документальную ленту «20 дней в Мариуполе» — режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко на киевском вокзале рассказали об опыте показа ленты за рубежом в ЕС и США, передает Радио Свобода.".