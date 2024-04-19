Автори фільму «20 днів у Маріуполі» повернулась в Україну з «Оскаром»
Журналісти, які створили документальну стрічку «20 днів у Маріуполі» – режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко на київському вокзалі розповіли про досвід показу стрічки за кордоном у ЄС та США, передає Радіо Свобода.
«Зазвичай реакція по всьому світу у людей дуже емпатична. І в Америці, і в Європі я зустрічала людей, які просто підходили і хотіли тебе обійняти, якось підтримати. Багато хто з них казав, що вони взагалі не знали, що відбувається. Також були ситуації, коли до мене підходили і казали “я думав, що це все реально фейк”. У цей момент я відповідала: “значить, я теж фейк”», – розповідає продюсерка фільму Василіса Степаненко.
«Все, що ми пережили, і ті військові, і ті лікарі, і ті волонтери, які допомагали людям в Маріуполі, і прості маріупольці, коли ти це все пережив, це не дає тобі спокою, це підштовхує тебе боротися, підштовхує тебе продовжувати щось робити», – зазначив Мстислав Чернов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: 20 дней в мариуполе, Василиса Степаненко, документальный фильм, Евгений Малолетка, Мстилав Чернов, оскар, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 18:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Журналісти, які створили документальну стрічку «20 днів у Маріуполі» – режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко на київському вокзалі розповіли про досвід показу стрічки за кордоном у ЄС та США, передає Радіо Свобода.".