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Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії

Календар 06:00   24.03.2025
Оксана Горун
Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії

 24 березня в Україні – День фтизіатра та день боротьби з туберкульозом. У цей день 1603 року на трон зійшов Яків I, який об’єднав престоли Англії та Шотландії. У 1654-му підписали Березневі статті. У 1882-му Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу. У 1906-му в Харкові народилася відома співачка Клавдія Шульженко. У 1918-му Українська Центральна Рада проголосила українську мову державною. У 1933-му Гітлер отримав надзвичайні повноваження диктатора. У 1949-му Американська кіноакадемія вперше в історії віддала Оскар за кращий фільм іноземцям. У 1972-му відбулася світова прем’єра фільму “Хрещений батько”. У 1989-му у Львові пройшов перший політичний страйк в Україні. У 2022-му армія РФ вдарила по черзі за “гуманітаркою” в Харкові.

Свята та пам’ятні дати 24 березня

24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом. В Україні – День фтизіатра

У світі –  Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв.

Також сьогодні: День майстра манікюру, Міжнародний день відмінників (або Міжнародний день досягнень), Всесвітній день кабадді (це спортивна командна гра, яка популярна в Азії).

24 березня в історії

24 березня 1603 року померла королева Англії Єлизавета I. На цьому перервалася королівська династія Тюдорів. Наступним Єлизавети став перший король з династії Стюартів – Яків I (до коронації в Англії – Яків VI, король Шотландії). Він об’єднав два престоли – англійський і шотландський. І згодом перший став називати себе королем Великої Британії. Докладніше.

24 березня 1654 року підписали Березневі статті – документ, який розробив Богдан Хмельницький після Переяславської ради. Докладніше.

24 березня 1882 року німецький бактеріолог Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу. Докладніше.

24 березня 1906 року в Харкові народилася одна із найвідоміших співачок СРСР Клавдія Шульженко. Докладніше.

Клавдия Шульженко - мурал в Харькове
Фото: Харківська міськрада

24 березня 1918 року Українська Центральна Рада проголосила українську мову державною.

24 березня 1933 року німецький Рейхстаг ухвалив закон “Про ліквідацію тяжкого становища народу та держави”. Згідно з ним Гітлер отримав надзвичайні повноваження диктатора. Докладніше.

24 березня  1949 року Американська кіноакадемія вперше в історії віддала Оскар за найкращий фільм іноземцям – британській стрічці “Гамлет”. Її режисер і одночасно головний актор Лоуренс Олів’є також отримав статуетку за найкращу чоловічу роль (але не за режисуру). Фільм здобув ще дві нагороди – за найкращу роботу художників і декораторів та найкращі костюми.

“Гамлет”, зрозуміло, є екранізацією однойменної п’єси Вільяма Шекспіра. До Оскара фільм уже мав дві премії Венеційського фестивалю, а після зібрав ще цілу “колекцію”. Що ж до Лоуренса Олів’є, якого вважають одним із найвидатніших акторів Великої Британії, то він здобув ще один Оскар через тридцять років після першого – на церемонії в 1979 році легенді вручили почесну нагороду за видатні заслуги в кінематографі.

24 березня 1972 року відбулася світова прем’єра найкращого гангстерського фільму всіх часів – “Хрещений батько”. Докладніше.

24 березня 1989 року у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні. Докладніше.

24 березня 2022 року армія РФ вдарила по черзі за гуманітарною допомогою на Салтівці в Харкові. Докладніше.

Церковне свято 24 березня

24 березня – Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це день пам’яті преподобного Захарії, ченця, та святителя Артемія (Артемона), єпископа Селевкійського.  Докладніше.

Народні прикмети

Дощ на Артемія – до прохолодного літа.

Якщо розпустилося листя на вербі, то вже можна садити цибулю, часник та зелень.

Що не можна робити 24 березня

Не можна мити голову.

Не можна рибалити, а також обробляти та їсти рибу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 06:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 березня в Україні – День фтизіатра та день боротьби з туберкульозом. У цей день 1603 року на трон зійшов Яків I, який об’єднав престоли Англії та Шотландії".