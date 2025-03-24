Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії

24 березня в Україні – День фтизіатра та день боротьби з туберкульозом. У цей день 1603 року на трон зійшов Яків I, який об’єднав престоли Англії та Шотландії. У 1654-му підписали Березневі статті. У 1882-му Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу. У 1906-му в Харкові народилася відома співачка Клавдія Шульженко. У 1918-му Українська Центральна Рада проголосила українську мову державною. У 1933-му Гітлер отримав надзвичайні повноваження диктатора. У 1949-му Американська кіноакадемія вперше в історії віддала Оскар за кращий фільм іноземцям. У 1972-му відбулася світова прем’єра фільму “Хрещений батько”. У 1989-му у Львові пройшов перший політичний страйк в Україні. У 2022-му армія РФ вдарила по черзі за “гуманітаркою” в Харкові.

Свята та пам’ятні дати 24 березня

24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом. В Україні – День фтизіатра

У світі – Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв.

Також сьогодні: День майстра манікюру, Міжнародний день відмінників (або Міжнародний день досягнень), Всесвітній день кабадді (це спортивна командна гра, яка популярна в Азії).

24 березня в історії

24 березня 1603 року померла королева Англії Єлизавета I. На цьому перервалася королівська династія Тюдорів. Наступним Єлизавети став перший король з династії Стюартів – Яків I (до коронації в Англії – Яків VI, король Шотландії). Він об’єднав два престоли – англійський і шотландський. І згодом перший став називати себе королем Великої Британії. Докладніше.

24 березня 1654 року підписали Березневі статті – документ, який розробив Богдан Хмельницький після Переяславської ради. Докладніше.

24 березня 1882 року німецький бактеріолог Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу. Докладніше.

24 березня 1906 року в Харкові народилася одна із найвідоміших співачок СРСР Клавдія Шульженко. Докладніше.

24 березня 1918 року Українська Центральна Рада проголосила українську мову державною.

24 березня 1933 року німецький Рейхстаг ухвалив закон “Про ліквідацію тяжкого становища народу та держави”. Згідно з ним Гітлер отримав надзвичайні повноваження диктатора. Докладніше.

24 березня 1949 року Американська кіноакадемія вперше в історії віддала Оскар за найкращий фільм іноземцям – британській стрічці “Гамлет”. Її режисер і одночасно головний актор Лоуренс Олів’є також отримав статуетку за найкращу чоловічу роль (але не за режисуру). Фільм здобув ще дві нагороди – за найкращу роботу художників і декораторів та найкращі костюми.

“Гамлет”, зрозуміло, є екранізацією однойменної п’єси Вільяма Шекспіра. До Оскара фільм уже мав дві премії Венеційського фестивалю, а після зібрав ще цілу “колекцію”. Що ж до Лоуренса Олів’є, якого вважають одним із найвидатніших акторів Великої Британії, то він здобув ще один Оскар через тридцять років після першого – на церемонії в 1979 році легенді вручили почесну нагороду за видатні заслуги в кінематографі.

24 березня 1972 року відбулася світова прем’єра найкращого гангстерського фільму всіх часів – “Хрещений батько”. Докладніше.

24 березня 1989 року у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні. Докладніше.

24 березня 2022 року армія РФ вдарила по черзі за гуманітарною допомогою на Салтівці в Харкові. Докладніше.

Церковне свято 24 березня

24 березня – Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це день пам’яті преподобного Захарії, ченця, та святителя Артемія (Артемона), єпископа Селевкійського. Докладніше.

Народні прикмети

Дощ на Артемія – до прохолодного літа.

Якщо розпустилося листя на вербі, то вже можна садити цибулю, часник та зелень.

Що не можна робити 24 березня

Не можна мити голову.

Не можна рибалити, а також обробляти та їсти рибу.