Сегодня 24 марта: какой праздник и день в истории

24 марта в Украине – День фтизиатра и день борьбы с туберкулезом. В этот день 1603 года на трон взошел Яков I, объединивший престолы Англии и Шотландии. В 1654-м подписали Мартовские статьи. В 1882-м Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза. В 1906-м в Харькове родилась известная певица Клавдия Шульженко. В 1918-м Украинская Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным. В 1933-м Гитлер получил чрезвычайные полномочия диктатора. В 1949-м Американская киноакадемия впервые в истории отдала Оскар за лучший фильм иностранцам. В 1972-м состоялась мировая премьера фильма «Крестный отец». В 1989-м во Львове прошла первая политическая забастовка в Украине. В 2022-м армия РФ ударила по очереди за «гуманитаркой» в Харькове.

Праздники и памятные даты 24 марта

24 марта – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом. В Украине – День фтизиатра.

В мире – Международный день права на установление истины относительно грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

Также сегодня: День мастера маникюра, Международный день отличников (или Международный день достижений), Всемирный день кабадди (это спортивная командная игра, популярная в Азии).

24 марта в истории

24 марта 1603 года умерла королева Англии Елизавета I. На этом прервалась королевская династия Тюдоров. Наследовал Елизавете первый король из династии Стюартов – Яков I (до коронации в Англии — Яков VI, король Шотландии). Он объединил два престола – английский и шотландский. И впоследствии первый стал называть себя королем Великобритании. Подробнее.

24 марта 1654 года подписали Мартовские статьи – документ, который разработал Богдан Хмельницкий после Переяславской рады. Подробнее.

24 марта 1882 года немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза. Подробнее.

24 марта 1906 года в Харькове родилась известная певица Клавдия Шульженко. Подробнее.

24 марта 1918 года Украинская Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным.

24 марта 1933 года немецкий Рейхстаг принял закон «О ликвидации бедственного положения народа и государства». Согласно ему Гитлер получил чрезвычайные полномочия диктатора. Подробнее.

24 марта 1949 года Американская киноакадемия впервые в истории отдала Оскар за лучший фильм иностранцам – британской ленте «Гамлет». Ее режиссер и одновременно главный актер Лоуренс Оливье также получил статуэтку за лучшую мужскую роль (но не режиссуру). Фильму достались еще две награды – за лучшую работу художников и декораторов и лучшие костюмы.

«Гамлет», разумеется, является экранизацией одноименной пьесы Уильяма Шекспира. До Оскара у фильма уже были две премии Венецианского кинофестиваля, а после он собрал еще целую коллекцию наград. Что касается Лоуренса Оливье, которого считают одним из величайших актеров Великобритании, то он получил еще один Оскар через тридцать лет после первого – на церемонии в 1979-м легенде вручили почетную награду за выдающиеся заслуги в кинематографе.

24 марта 1972 года состоялась мировая премьера лучшего гангстерского фильма всех времен – «Крестный отец». Подробнее.

24 марта 1989 года во Львове прошла первая политическая забастовка в Украине. Подробнее.

24 марта 2022 года армия РФ ударила по очереди за гуманитарной помощью на Салтовке в Харькове. Подробнее.

Церковный праздник 24 марта

24 марта — Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Это день памяти преподобного Захарии, монаха, и святителя Артемия (Артемона), епископа Селевкийского. Подробнее.

Народные приметы

Дождь на Артемия – к прохладному лету.

Если распустились листья на вербе, то уже можно сажать лук, чеснок и зелень.

Что нельзя делать 24 марта

Нельзя мыть голову.

Нельзя рыбачить, а также разделывать и есть рыбу.