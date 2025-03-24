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Сегодня 24 марта: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   24.03.2025
Оксана Горун
Сегодня 24 марта: какой праздник и день в истории

24 марта в Украине – День фтизиатра и день борьбы с туберкулезом. В этот день 1603 года на трон взошел Яков I, объединивший престолы Англии и Шотландии. В 1654-м подписали Мартовские статьи. В 1882-м Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза. В 1906-м в Харькове родилась известная певица Клавдия Шульженко. В 1918-м Украинская Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным. В 1933-м Гитлер получил чрезвычайные полномочия диктатора. В 1949-м Американская киноакадемия впервые в истории отдала Оскар за лучший фильм иностранцам. В 1972-м состоялась мировая премьера фильма «Крестный отец». В 1989-м во Львове прошла первая политическая забастовка в Украине. В 2022-м армия РФ ударила по очереди за «гуманитаркой» в Харькове.

Праздники и памятные даты 24 марта

24 марта – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом. В Украине – День фтизиатра.

В мире – Международный день права на установление истины относительно грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

Также сегодня: День мастера маникюра, Международный день отличников (или Международный день достижений), Всемирный день кабадди (это спортивная командная игра, популярная в Азии).

24 марта в истории

24 марта 1603 года умерла королева Англии Елизавета I. На этом прервалась королевская династия Тюдоров. Наследовал Елизавете первый король из династии Стюартов – Яков I (до коронации в Англии — Яков VI, король Шотландии). Он объединил два престола – английский и шотландский. И впоследствии первый стал называть себя королем Великобритании. Подробнее.

24 марта 1654 года подписали Мартовские статьи – документ, который разработал Богдан Хмельницкий после Переяславской рады. Подробнее.

24 марта 1882 года немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза. Подробнее.

24 марта 1906 года в Харькове родилась известная певица Клавдия Шульженко.  Подробнее.

Клавдия Шульженко - мурал в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

24 марта 1918 года Украинская Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным.

24 марта 1933 года немецкий Рейхстаг принял закон «О ликвидации бедственного положения народа и государства». Согласно ему Гитлер получил чрезвычайные полномочия диктатора. Подробнее.

24 марта 1949 года Американская киноакадемия впервые в истории отдала Оскар за лучший фильм иностранцам – британской ленте «Гамлет». Ее режиссер и одновременно главный актер Лоуренс Оливье также получил статуэтку за лучшую мужскую роль (но не режиссуру). Фильму достались еще две награды – за лучшую работу художников и декораторов и лучшие костюмы.

«Гамлет», разумеется, является экранизацией одноименной пьесы Уильяма Шекспира. До Оскара у фильма уже были две премии Венецианского кинофестиваля, а после он собрал еще целую коллекцию наград. Что касается Лоуренса Оливье, которого считают одним из величайших актеров Великобритании, то он получил еще один Оскар через тридцать лет после первого – на церемонии в 1979-м легенде вручили почетную награду за выдающиеся заслуги в кинематографе.

24 марта 1972 года состоялась мировая премьера лучшего гангстерского фильма всех времен – «Крестный отец». Подробнее.

24 марта 1989 года во Львове прошла первая политическая забастовка в Украине. Подробнее.

24 марта 2022 года армия РФ ударила по очереди за гуманитарной помощью на Салтовке в Харькове. Подробнее.

Церковный праздник 24 марта

24 марта —  Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Это день памяти преподобного Захарии, монаха, и святителя Артемия (Артемона), епископа Селевкийского. Подробнее.

Народные приметы

Дождь на Артемия – к прохладному лету.

Если распустились листья на вербе, то уже можно сажать лук, чеснок и зелень.

Что нельзя делать 24 марта

Нельзя мыть голову.

Нельзя рыбачить, а также разделывать и есть рыбу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 марта в Украине – День фтизиатра и день борьбы с туберкулезом. В этот день 1603 года на трон взошел Яков I, объединивший престолы Англии и Шотландии".