Сьогодні 11 березня: яке свято та день в історії

11 березня рік тому фільм харків’ян “20 днів у Маріуполі” приніс Україні перший Оскар в історії країни. У 2020-му ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19. У 2011-му сталася аварія на японській АЕС “Фукусіма-1”. У 2006-му в Гаазі помер експрезидент Югославії та Сербії Слободан Мілошевич. У 2004-му стався найбільший теракт в історії Іспанії. У 1941-му президент США Франклін Рузвельт підписав закон про ленд-ліз. У 1811-му у Великій Британії почалося повстання луддитів.

Свята та пам’ятні дати 11 березня

11 березня – Міжнародний день сантехніки.

Також сьогодні: Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно та День інструментів.

11 березня в історії

11 березня 1811 року в англійському Ноттінгемі на одній із площ зібралися робітники, які дали обітницю зруйнувати верстати фабрикантів. Машини “завинили” перед робітниками тим, що складали їм “конкуренцію”, позбавляючи людей звичної зайнятості та зарплати. З цієї акції протесту у Великій Британії розпочалося повстання луддитів. Докладніше.

11 березня 1941 року президент США Франклін Рузвельт підписав закон про ленд-ліз, який раніше ухвалив Конгрес США. Докладніше.

11 березня 1990 року Верховна Рада Литовської РСР ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.

11 березня 2004 року стався найбільший теракт в історії Іспанії. У столиці країни Мадриді терористи підірвали чотири приміські електропоїзди. Докладніше.

11 березня 2011 року через Великий тохокуський землетрус (магнітудою 9 балів) сталася аварія на АЕС Фукусіма-1. Докладніше.

11 березня 2006 року в Гаазі помер експрезидент Югославії та Сербії Слободан Мілошевич. Докладніше.

11 березня 2020 року ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19. Це сталося через три місяці після першого спалаху хвороби у китайському місті Ухань. Докладніше.

11 березня 2024 року на церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії фільм харківського режисера Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі” приніс Україні першу нагороду “Оскар” в історії.

У створенні фільму брала участь харків’янка, продюсерка Василиса Степаненко та фотограф з Бердянська Євген Малолєтка. Нагороду Американська кіноакадемія присудила за найкращий повнометражний документальний фільм. До вручення Оскарів за цю стрічку її автори вже здобули найвищу нагороду, яка лише можлива за журналістську роботу — Пулітцерівську премію. А також приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно “Sundance” у США. Загалом стрічка зібрала понад 20 нагород та 40 номінацій. При цьому її режисер неодноразово наголошував: радий був би ніколи не створювати цей жахливий шедевр.

“Я вдячний. Але напевно я буду перший режисером на цій сцені, який би хотів не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста; щоб росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян в Україні”, – сказав зі сцени під час Оскарівської церемонії Мстислав Чернов.

Основою фільму стали 30 годин відеоматеріалів, які Чернов із колегами зафільмували в Маріуполі в перші тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На відео – трагедія міста, яке швидко опинилося в оточенні – без продуктів і навіть води, що стало епіцентром жорстоких боїв і було розбомблене російською авіацією. Частину цих матеріалів команда, яка працювала на “Associated Press”, змогла передати онлайн прямо з Маріуполя, доки залишався нестійкий зв’язок із “великою землею”. Інші вивезли, ризикуючи життям: матеріали знімальна група переховувала в автівці та змогла провезти через російські блокпости, коли покидала Маріуполь гуманітарним коридором. Фільм продемонстрували у багатьох країнах світу. Зокрема, провели спеціальний показ перед засіданням ООН восени 2023 року.

Цього року новий фільм Чернова отримав нагороду на фестивалі “Sundance”. Режисера визнали найкращим у номінації “Режисура: Світова документалістика” за стрічку “2000 метрів до Андріївки”.

Церковне свято 11 березня

11 березня вшановують пам’ять святителя Софронія, патріарха Єрусалимського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо дятли активно стукають по деревах, то березень буде теплим.

Якщо випав сніг, то весна буде холодною, а літо – дощовим.

Якщо небо вночі ясне і зоряне – літо буде спекотним і з частими грозами.

Що не можна робити 11 березня

Не можна лаятися із близькими.

Не можна саджати декоративні дерева.

Не можна виганяти з двору птахів, оскільки вони вже починають вити гнізда.