Сегодня 11 марта: какой праздник и день в истории

11 марта год назад фильм харьковчан «20 дней в Мариуполе» принес Украине первый Оскар в истории страны. В 2020-м ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. В 2011-м произошла авария на японской АЭС «Фукусима-1». В 2006-м в Гааге скончался экс-президент Югославии и Сербии Слободан Милошевич. В 2004-м произошел самый большой теракт в истории Испании. В 1941-м президент США Франклин Рузвельт подписал закон о ленд-лизе. В 1811-м в Великобритании началось восстание луддитов.

Праздники и памятные даты 11 марта

11 марта – Международный день сантехника.

Также сегодня: Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино и День инструментов.

11 марта в истории

11 марта 1811 года в английском Ноттингеме на одной из площадей собрались рабочие, давшие обет разрушить станки фабрикантов. Машины «провинились» перед рабочими тем, что составляли им «конкуренцию», лишая людей привычной занятости и зарплаты. С этой акции протеста в Великобритании началось восстание луддитов. Подробнее.

11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт подписал закон о ленд-лизе, который ранее принял Конгресс США. Подробнее.

11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР принял Акт о восстановлении независимости Литвы.

11 марта 2004 года произошел самый крупный теракт в истории Испании. В столице страны Мадриде террористы взорвали четыре пригородных электропоезда. Подробнее.

11 марта 2011 года из-за Великого тохокусского землетрясения (магнитудой 9 баллов) произошла авария на АЭС Фукусима-1. Подробнее.

11 марта 2006 года в Гааге скончался экс-президент Югославии и Сербии Слободан Милошевич. Подробнее.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Это произошло через три месяца после первой вспышки болезни в китайском городе Ухань. Подробнее.

11 марта 2024 года на церемонии вручения наград Американской киноакадемии фильм харьковского режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» принес Украине первую награду «Оскар» в истории.

В создании фильма принимала участие харьковчанка, продюсер Василиса Степаненко, и фотограф из Бердянска Евгений Малолетка. Награду Американская киноакадемия присудила за лучший полнометражный документальный фильм. До вручения Оскаров за эту ленту ее авторы уже получили самую высокую награду, которая только возможна за журналистскую работу, — Пулитцеровскую премию. А также приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США. В целом лента собрала более 20 наград и 40 номинаций. При этом ее режиссер неоднократно подчеркивал: рад был бы никогда не создать этот ужасный шедевр.

«Я благодарен. Но наверняка я буду первым режиссером на этой сцене, который хотел бы не делать этот фильм. Я хотел бы иметь возможность обменять это на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города; чтобы россияне не убивали десятки тысячи моих сограждан в Украине», – сказал со сцены во время Оскаровской церемонии Мстислав Чернов.

Основой фильма стали 30 часов видеоматериалов, которые Чернов с коллегами сняли в Мариуполе в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину. На видео — трагедия города, быстро оказавшегося в окружении – без продуктов и даже воды, ставшего эпицентром жестоких боев и разбомбленного российской авиацией. Часть этих материалов команда, работавшая на Associated Press, смогла передать онлайн прямо из Мариуполя, пока оставалась неустойчивая связь с «большой землей». Остальные вывезли, рискуя жизнью: материалы съемочная группа прятала в автомобиле и смогла провезти через российские блокпосты, когда покидала Мариуполь по гуманитарному коридору. Фильм продемонстрировали во многих странах мира. В том числе провели специальный показ перед заседанием ООН осенью 2023 года.

В этом году новый фильм Чернова получил награду на фестивале Sundance. Режиссера признали лучшим в номинации «Режиссура: Мировая документалистика» за ленту «2000 метров к Андреевке».

Церковный праздник 11 марта

11 марта чтят память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. Подробнее.

Народные приметы

Если дятлы активно стучат по деревьям, то март будет теплым.

Если выпал снег, то весна будет холодной, а лето – дождливым.

Если небо ночью ясное и звездное – лето будет жарким и с частыми грозами.

Что нельзя делать 11 марта

Нельзя ругаться с близкими.

Нельзя сажать декоративные деревья.

Нельзя выгонять со двора птиц, так как они уже начинают вить гнезда.