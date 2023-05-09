Харьковчане получили Пулитцеровскую премию за работу о вторжении в Мариуполь

В Нью-Йорке объявлены лауреаты самой престижной американской премии в области журналистики и литературы — Пулитцеровской премии за 2023 год. Команда The Associated Press, в составе которой двое харьковчан — Мстислав Чернов и Василиса Степаненко, получили высшую награду в номинации «За служение обществу».

«Команда проделала титаническую работу по документированию трагедии оккупации Мариуполя, которая стала базой для огромного массива расследований. Они продолжались уже после выхода фильма «20 дней в Мариуполе», — комментирует управляющая партнер PR-агентства социально-культурных проектов «Bagels & Letters», менеджер Татьяна Ландесман.



Как пишет «Голос Америки», журналисты The Associated Press удостоены двух премий за освещение реалий войны в Украине. Вторую награду AP получило в номинации «Фотография экстренных новостей». Среди авторов, разделивших эту премию, — также Евгений Малолетка.

Напомним, что в январе дебютный документальный фильм харьковского журналиста, фотографа и режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США. Картина была создана в сотрудничестве Associated Press с командой Frontline. Василиса Степаненко начинала журналистскую карьеру в Харькове, в редакции МГ «Объектив».