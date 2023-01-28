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Фильм харьковчанина о вторжении в Мариуполь получил награду на фестивале в США

Культура 12:42   28.01.2023
Елена Нагорная
Фильм харьковчанина о вторжении в Мариуполь получил награду на фестивале в США Фото: Мстислав Чернов

Дебютный документальный фильм харьковского журналиста, фотографа и режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.

Об этом сам Чернов сообщил в Instagram.

«Для нашей команды это не достижение, а честь. Для нас привилегия представлять украинское документальное кино и использовать эту платформу, чтобы привлечь внимание к трудностям, стойкости и храбрости украинского народа, особенно жителей Мариуполя. Я надеюсь, что этот фильм не только привлечет внимание и поддержку международного сообщества, но и станет постоянным свидетельством российского вторжения в Украину и потенциальных военных преступлений, произошедших в Мариуполе», — написал режиссер.


Фото: Мстислав Чернов

Основой фильма стали 30 часов видеоматериалов, снятых Черновым и его коллегами. Лента рассказывает о том, как Мариуполь переживал первые недели вторжения — обстрелы, гибель мирного населения, бомбардировку роддома. Фильм был создан в сотрудничестве Associated Press с командой Frontline.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Мир, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 12:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дебютный документальный фильм харьковского журналиста, фотографа и режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.".