Фильм харьковчанина о вторжении в Мариуполь получил награду на фестивале в США

Дебютный документальный фильм харьковского журналиста, фотографа и режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.

Об этом сам Чернов сообщил в Instagram.

«Для нашей команды это не достижение, а честь. Для нас привилегия представлять украинское документальное кино и использовать эту платформу, чтобы привлечь внимание к трудностям, стойкости и храбрости украинского народа, особенно жителей Мариуполя. Я надеюсь, что этот фильм не только привлечет внимание и поддержку международного сообщества, но и станет постоянным свидетельством российского вторжения в Украину и потенциальных военных преступлений, произошедших в Мариуполе», — написал режиссер.



Фото: Мстислав Чернов

Основой фильма стали 30 часов видеоматериалов, снятых Черновым и его коллегами. Лента рассказывает о том, как Мариуполь переживал первые недели вторжения — обстрелы, гибель мирного населения, бомбардировку роддома. Фильм был создан в сотрудничестве Associated Press с командой Frontline.