«Событие для украинской документалистики»: фильм харьковчанина покажут в США
В американском городе Парк-Сити на главной в мире площадке независимого кино — фестивале Sundance — 20 января состоится мировая премьера дебютной документальной ленты харьковского журналиста, фотографа и режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе».
Об этом сам Чернов сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, фильм рассказывает о том, как Мариуполь переживал первые недели вторжения — обстрелы, гибель мирного населения, бомбардировки роддома. Лента была создана в сотрудничестве Associated Press с командой Frontline — американской программой документальных фильмов.
«Это эмоционально тяжелый, но важный исторический документ, событие для украинского документального кино и один из первых полнометражных документальных фильмов о полномасштабном вторжении России в Украину», — подчеркнул Чернов.
Видео: Мстислав Чернов
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 22:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В американском городе Парк-Сити на главной в мире площадке независимого кино — фестивале Sundance — 20 января состоится мировая премьера дебютной документальной ленты харьковского журналиста, фотографа и режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе».".