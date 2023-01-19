«Событие для украинской документалистики»: фильм харьковчанина покажут в США

В американском городе Парк-Сити на главной в мире площадке независимого кино — фестивале Sundance — 20 января состоится мировая премьера дебютной документальной ленты харьковского журналиста, фотографа и режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе».

Об этом сам Чернов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, фильм рассказывает о том, как Мариуполь переживал первые недели вторжения — обстрелы, гибель мирного населения, бомбардировки роддома. Лента была создана в сотрудничестве Associated Press с командой Frontline — американской программой документальных фильмов.

«Это эмоционально тяжелый, но важный исторический документ, событие для украинского документального кино и один из первых полнометражных документальных фильмов о полномасштабном вторжении России в Украину», — подчеркнул Чернов.

Видео: Мстислав Чернов