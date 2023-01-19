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«Событие для украинской документалистики»: фильм харьковчанина покажут в США

Культура 22:14   19.01.2023
Елена Нагорная
«Событие для украинской документалистики»: фильм харьковчанина покажут в США Фото: festival.sundance.org

В американском городе Парк-Сити на главной в мире площадке независимого кино — фестивале Sundance — 20 января состоится мировая премьера дебютной документальной ленты харьковского журналиста, фотографа и режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе».

Об этом сам Чернов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, фильм рассказывает о том, как Мариуполь переживал первые недели вторжения — обстрелы, гибель мирного населения, бомбардировки роддома. Лента была создана в сотрудничестве Associated Press с командой Frontline — американской программой документальных фильмов.

«Это эмоционально тяжелый, но важный исторический документ, событие для украинского документального кино и один из первых полнометражных документальных фильмов о полномасштабном вторжении России в Украину», — подчеркнул Чернов.

Видео: Мстислав Чернов

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Мир, Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 22:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В американском городе Парк-Сити на главной в мире площадке независимого кино — фестивале Sundance — 20 января состоится мировая премьера дебютной документальной ленты харьковского журналиста, фотографа и режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе».".