“Подія для української документалістики”: фільм харків’янина покажуть у США
В американському місті Парк-Сіті на головному у світі майданчику незалежного кіно – фестивалі Sundance – 20 січня відбудеться світова прем’єра дебютної документальної стрічки харківського журналіста, фотографа та режисера Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі”.
Про це сам Чернов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, фільм розповідає про те, як Маріуполь переживав перші тижні вторгнення – обстріли, загибель мирного населення, бомбардування пологового будинку. Стрічка була створена у співпраці Associated Press із командою Frontline – американською програмою документальних фільмів.
“Це емоційно важкий, але важливий історичний документ, подія для українського документального кіно та один з перших повнометражних документальних фільмів про повномасштабне вторгнення Росії в Україну”, – зазначив Чернов.
Відео: Мстислав Чернов
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 22:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В американському місті Парк-Сіті на головному у світі майданчику незалежного кіно – фестивалі Sundance – 20 січня відбудеться світова прем’єра дебютної документальної стрічки харківського журналіста, фотографа та режисера Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі”.".