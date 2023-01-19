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“Подія для української документалістики”: фільм харків’янина покажуть у США

Культура 22:14   19.01.2023
Олена Нагорна
“Подія для української документалістики”: фільм харків’янина покажуть у США Evgeniy Maloletka appears in 20 Days in Mariupol by Mstyslav Chernov, an official selection of the World Documentary Competition at the 2023 Sundance Film Festival. Courtesy of Sundance Institute | AP Photo/Mstyslav Chernov. All photos are copyrighted and may be used by press only for the purpose of news or editorial coverage of Sundance Institute programs. Photos must be accompanied by a credit to the photographer and/or ‘Courtesy of Sundance Institute.’ Unauthorized use, alteration, reproduction or sale of logos and/or photos is strictly prohibited.

В американському місті Парк-Сіті на головному у світі майданчику незалежного кіно – фестивалі Sundance – 20 січня відбудеться світова прем’єра дебютної документальної стрічки харківського журналіста, фотографа та режисера Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі”.

Про це сам Чернов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, фільм розповідає про те, як Маріуполь переживав перші тижні вторгнення – обстріли, загибель мирного населення, бомбардування пологового будинку. Стрічка була створена у співпраці Associated Press із командою Frontline – американською програмою документальних фільмів.

“Це емоційно важкий, але важливий історичний документ, подія для українського документального кіно та один з перших повнометражних документальних фільмів про повномасштабне вторгнення Росії в Україну”, – зазначив Чернов.

Відео: Мстислав Чернов

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Культура, Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 22:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В американському місті Парк-Сіті на головному у світі майданчику незалежного кіно – фестивалі Sundance – 20 січня відбудеться світова прем’єра дебютної документальної стрічки харківського журналіста, фотографа та режисера Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі”.".