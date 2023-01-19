“Подія для української документалістики”: фільм харків’янина покажуть у США

В американському місті Парк-Сіті на головному у світі майданчику незалежного кіно – фестивалі Sundance – 20 січня відбудеться світова прем’єра дебютної документальної стрічки харківського журналіста, фотографа та режисера Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі”.

Про це сам Чернов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, фільм розповідає про те, як Маріуполь переживав перші тижні вторгнення – обстріли, загибель мирного населення, бомбардування пологового будинку. Стрічка була створена у співпраці Associated Press із командою Frontline – американською програмою документальних фільмів.

“Це емоційно важкий, але важливий історичний документ, подія для українського документального кіно та один з перших повнометражних документальних фільмів про повномасштабне вторгнення Росії в Україну”, – зазначив Чернов.

Відео: Мстислав Чернов