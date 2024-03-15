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Харківський “Оскар” повернуть до скороченої версії трансляції – ЗМІ

Культура 09:54   15.03.2024
Оксана Горун
Харківський “Оскар” повернуть до скороченої версії трансляції – ЗМІ Фото: www.reutersconnect.com

Кіноакадемія США поверне кадри з нагородженням авторів фільму “20 днів у Маріуполі” до скороченої телевізійної версії трансляції церемонії вручення премії “Оскар”, повідомляє “Голос Америки” із посиланням на видання “Deadline”.

Скорочену версію церемонії відредагують, повідомили американські ЗМІ. За їхньою інформацією, рішення змінити 90-хвилинну версію відео ухвалили, реагуючи на заяву українського каналу “Суспільне”, який транслював оскарівську церемонію. Канал заявив американським колегам, що “шокований і глибоко розчарований” рішенням вилучити промову харківського режисера Мстислава Чернова зі скороченої версії. Також представники “Суспільного” наголосили, що вручення “Оскара” “хорошим руським” за фільм “Навальний” у 2023-му році залишили в скороченій версії. Там навіть знайшлося місце для промови дружини (зараз – вдови) російського опозиціонера Юлії.

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У коментарі “Голосу Америки” представник правління “Суспільного” Микола Чернотицький повідомив, що українська сторона поки що не має офіційного підтвердження того, що телеверсію “Оскара” перемонтують. Українські мовники очікують на розмову з виконавчим директором Американської академії кіномистецтв – з його ініціативи.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 09:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіноакадемія США поверне кадри з нагородженням авторів фільму “20 днів у Маріуполі” до скороченої телевізійної версії трансляції церемонії вручення премії “Оскар”, повідомляє “Голос Америки” із посиланням на видання “Deadline”".