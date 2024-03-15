Харківський “Оскар” повернуть до скороченої версії трансляції – ЗМІ
Кіноакадемія США поверне кадри з нагородженням авторів фільму “20 днів у Маріуполі” до скороченої телевізійної версії трансляції церемонії вручення премії “Оскар”, повідомляє “Голос Америки” із посиланням на видання “Deadline”.
Скорочену версію церемонії відредагують, повідомили американські ЗМІ. За їхньою інформацією, рішення змінити 90-хвилинну версію відео ухвалили, реагуючи на заяву українського каналу “Суспільне”, який транслював оскарівську церемонію. Канал заявив американським колегам, що “шокований і глибоко розчарований” рішенням вилучити промову харківського режисера Мстислава Чернова зі скороченої версії. Також представники “Суспільного” наголосили, що вручення “Оскара” “хорошим руським” за фільм “Навальний” у 2023-му році залишили в скороченій версії. Там навіть знайшлося місце для промови дружини (зараз – вдови) російського опозиціонера Юлії.
Читайте також: З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
У коментарі “Голосу Америки” представник правління “Суспільного” Микола Чернотицький повідомив, що українська сторона поки що не має офіційного підтвердження того, що телеверсію “Оскара” перемонтують. Українські мовники очікують на розмову з виконавчим директором Американської академії кіномистецтв – з його ініціативи.
Читайте також: Як реагував Голлівуд на промову харків’янина Чернова, який отримав “Оскар”
Новини за темою:
- Категорії: Культура, Світ, Україна, Харків; Теги: 20 дней в мариуполе, оскар, Чернов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харківський “Оскар” повернуть до скороченої версії трансляції – ЗМІ»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 09:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіноакадемія США поверне кадри з нагородженням авторів фільму “20 днів у Маріуполі” до скороченої телевізійної версії трансляції церемонії вручення премії “Оскар”, повідомляє “Голос Америки” із посиланням на видання “Deadline”".