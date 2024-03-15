Харківський “Оскар” повернуть до скороченої версії трансляції – ЗМІ

Кіноакадемія США поверне кадри з нагородженням авторів фільму “20 днів у Маріуполі” до скороченої телевізійної версії трансляції церемонії вручення премії “Оскар”, повідомляє “Голос Америки” із посиланням на видання “Deadline”.

Скорочену версію церемонії відредагують, повідомили американські ЗМІ. За їхньою інформацією, рішення змінити 90-хвилинну версію відео ухвалили, реагуючи на заяву українського каналу “Суспільне”, який транслював оскарівську церемонію. Канал заявив американським колегам, що “шокований і глибоко розчарований” рішенням вилучити промову харківського режисера Мстислава Чернова зі скороченої версії. Також представники “Суспільного” наголосили, що вручення “Оскара” “хорошим руським” за фільм “Навальний” у 2023-му році залишили в скороченій версії. Там навіть знайшлося місце для промови дружини (зараз – вдови) російського опозиціонера Юлії.

У коментарі “Голосу Америки” представник правління “Суспільного” Микола Чернотицький повідомив, що українська сторона поки що не має офіційного підтвердження того, що телеверсію “Оскара” перемонтують. Українські мовники очікують на розмову з виконавчим директором Американської академії кіномистецтв – з його ініціативи.