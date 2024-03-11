ЗМІ обурила телеверсія Оскара від Disney, з якої вирізали перемогу харків’ян

З міжнародної скороченої телеверсії 96-ї премії “Оскар” серед інших вирізали вручення нагороди в номінації “Кращий повнометражний документальний фільм”, перемогу в якій здобула стрічка “20 днів у Маріуполі” харків’янина Мстислава Чернова.

Про це повідомляє “Суспільне”.

“На телеканалі “Суспільне Культура” сьогодні о 20:30 був запланований показ скороченої версії церемонії “Оскар”, однак після отримання матеріалів від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє. Водночас також немає деяких інших категорій”, – йдеться в публікації.

“Суспільне” пише, що редакція висловила обурення організаторам нинішньої премії – The Walt Disney Company Limited – і замість скороченої версії на телеканалі “Суспільне Культура” зараз транслюють повну, яку українці вже мали змогу подивитись у ніч проти 11 березня.

Варто зазначити, що в телепрограмі “Суспільне Культура” на показ скороченої версії сьогодні закладали півтори години (з 20:30 до 22:00), повна ж разом із паузами на рекламу тривала понад три години.

Нагадаємо, стрічка “20 днів у Маріуполі” виборола премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм. У картини було чотири конкуренти. Критики досить оптимістично оцінювали шанси “20 днів у Маріуполі” на перемогу в номінації. Серед його переваг називали численні нагороди, у тому числі Пулітцерівську премію та приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundancе у США.

Як повідомлялося, основою фільму стали 30 годин відеоматеріалів, знятих членами команди The Associated Press. Вони стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Режисер та оператор Мстислав Чернов (Харків), продюсерка Василиса Степаненко (Харків) та фотокореспондент Євген Малолєтка (Бердянськ) продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.