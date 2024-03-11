Live
  • Пн 11.03.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 38.14
  • EUR 41.7

ЗМІ обурила телеверсія Оскара від Disney, з якої вирізали перемогу харків’ян

Культура 22:27   11.03.2024
Олена Нагорна
ЗМІ обурила телеверсія Оскара від Disney, з якої вирізали перемогу харків’ян Фото: www.reutersconnect.com

З міжнародної скороченої телеверсії 96-ї премії “Оскар” серед інших вирізали вручення нагороди в номінації “Кращий повнометражний документальний фільм”, перемогу в якій здобула стрічка “20 днів у Маріуполі” харків’янина Мстислава Чернова.

Про це повідомляє “Суспільне”.

“На телеканалі “Суспільне Культура” сьогодні о 20:30 був запланований показ скороченої версії церемонії “Оскар”, однак після отримання матеріалів від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє. Водночас також немає деяких інших категорій”, – йдеться в публікації.

“Суспільне” пише, що редакція висловила обурення організаторам нинішньої премії – The Walt Disney Company Limited – і замість скороченої версії на телеканалі “Суспільне Культура” зараз транслюють повну, яку українці вже мали змогу подивитись у ніч проти 11 березня.

Варто зазначити, що в телепрограмі “Суспільне Культура” на показ скороченої версії сьогодні закладали півтори години (з 20:30 до 22:00), повна ж разом із паузами на рекламу тривала понад три години.

Нагадаємо, стрічка “20 днів у Маріуполі” виборола премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм. У картини було чотири конкуренти. Критики досить оптимістично оцінювали шанси “20 днів у Маріуполі” на перемогу в номінації. Серед його переваг називали численні нагороди, у тому числі Пулітцерівську премію та приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundancе у США.

Читайте також: Одного з головних героїв оскароносного фільму харків’ян поранили – МВС

Як повідомлялося, основою фільму стали 30 годин відеоматеріалів, знятих членами команди The Associated Press. Вони стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Режисер та оператор Мстислав Чернов (Харків), продюсерка Василиса Степаненко (Харків) та фотокореспондент Євген Малолєтка (Бердянськ) продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

Читайте також: Харків’яни, які отримали Оскар, звернулися до українців (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 11.03: Оскар, удар БпЛА, замах на Мельника
Головні новини Харкова 11.03: Оскар, удар БпЛА, замах на Мельника
11.03.2024, 22:40
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
10.03.2024, 13:26
ЗМІ обурила телеверсія Оскара від Disney, з якої вирізали перемогу харків’ян
ЗМІ обурила телеверсія Оскара від Disney, з якої вирізали перемогу харків’ян
11.03.2024, 22:27
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
11.03.2024, 22:01
Акціонера заводу Фрунзе в Харкові, що поповнював бюджет РФ, покарали штрафом
Акціонера заводу Фрунзе в Харкові, що поповнював бюджет РФ, покарали штрафом
11.03.2024, 21:18
Харків’яни, які отримали Оскар, звернулися до українців (відео)
Харків’яни, які отримали Оскар, звернулися до українців (відео)
11.03.2024, 20:10

Новини за темою:

22:27
ЗМІ обурила телеверсія Оскара від Disney, з якої вирізали перемогу харків’ян
20:10
Харків’яни, які отримали Оскар, звернулися до українців (відео)
09:46
Одного з головних героїв оскароносного фільму харків’ян поранили – МВС
07:20
Харків’яни отримали Оскар – перший в історії України
18:50
Сьогодні вночі – Оскар 2024: хто складе конкуренцію фільму харків’ян

Ви читали новину: «ЗМІ обурила телеверсія Оскара від Disney, з якої вирізали перемогу харків’ян»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 22:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З міжнародної скороченої телеверсії 96-ї премії “Оскар” серед інших вирізали вручення нагороди в номінації “Кращий повнометражний документальний фільм”, перемогу в якій здобула стрічка “20 днів у Маріуполі” харків’янина Мстислава Чернова".