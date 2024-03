Харків’яни отримали Оскар – перший в історії України

Фільм “20 днів у Маріуполі”, який створили харків’яни – режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко та фотограф із Бердянська Євген Малолєтка – завоював премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм.

Церемонія нагородження відбулася вночі з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі.

“Я вдячний. Але напевно я буду перший режисером на цій сцені, який би хотів не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста; щоб росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян України, – сказав зі сцени церемонії Мстислав Чернов, передає “Суспільне”. Культура”. — Я б віддав це, аби вони звільнили всіх заручників, солдатів, які захищали нашу землю, цивільних, які в їхніх тюрмах. Але я не можу змінити історію, не можу змінити минуле, проте ми всі разом, ви і я, ми зараз серед найталановитіших людей світу. Ми можемо зробити так, щоб історію виправити, щоби правда перемогла. І щоби загиблі люди Маріуполя та ті, хто віддали своє життя, щоби їх ніколи не забули. Тому що кіно формує спогади, спогади формують історію”.

’20 Days in Mariupol’ wins Best Documentary Feature Film at #Oscars . pic.twitter.com/KP50QmYiua

