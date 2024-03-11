Харків’яни отримали Оскар – перший в історії України

Фільм “20 днів у Маріуполі”, який створили харків’яни – режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко та фотограф із Бердянська Євген Малолєтка – завоював премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм.

Церемонія нагородження відбулася вночі з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі.

“Я вдячний. Але напевно я буду перший режисером на цій сцені, який би хотів не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста; щоб росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян України, – сказав зі сцени церемонії Мстислав Чернов, передає “Суспільне”. Культура”. — Я б віддав це, аби вони звільнили всіх заручників, солдатів, які захищали нашу землю, цивільних, які в їхніх тюрмах. Але я не можу змінити історію, не можу змінити минуле, проте ми всі разом, ви і я, ми зараз серед найталановитіших людей світу. Ми можемо зробити так, щоб історію виправити, щоби правда перемогла. І щоби загиблі люди Маріуполя та ті, хто віддали своє життя, щоби їх ніколи не забули. Тому що кіно формує спогади, спогади формують історію”.

’20 Days in Mariupol’ wins Best Documentary Feature Film at #Oscars . pic.twitter.com/KP50QmYiua – Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024

Нагадаємо, у фільму харків’ян було чотири конкуренти. Критики досить оптимістично оцінювали шанси “20 днів у Маріуполі” на перемогу в номінації. Серед його переваг називали численні нагороди, у тому числі Пулітцерівську премію та приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно “Sundancе” у США.

Тріумфатором цьогорічної церемонії вручення премії “Оскар” стала стрічка “Оппенгеймер” – вона отримала статуетку у категорії “Найкращий фільм”. Також фільм Крістофера Нолана виграв ще шість нагород: за “Найкращу режисерську роботу” (Крістофер Нолан), “Найкращу чоловічу роль” (Кілліан Мерфі), “Найкращу чоловічу роль другого плану” (Роберт Дауні – молодший), “Найкращу музику до фільму”, “Найкращий монтаж” та “Найкращу операторську роботу”. А Оскар за найкращу жіночу роль отримала Емма Стоун за головну роль у фільмі “Бідолашні створіння”.