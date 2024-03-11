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Харків’яни отримали Оскар – перший в історії України

Культура 07:20   11.03.2024
Оксана Горун
Харків’яни отримали Оскар – перший в історії України Фото: www.reutersconnect.com

Фільм “20 днів у Маріуполі”, який створили харків’яни – режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко та фотограф із Бердянська Євген Малолєтка – завоював премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм.

Церемонія нагородження відбулася вночі з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі.

“Я вдячний. Але напевно я буду перший режисером на цій сцені, який би хотів не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста; щоб росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян України, – сказав зі сцени церемонії Мстислав Чернов, передає “Суспільне”. Культура”. — Я б віддав це, аби вони звільнили всіх заручників, солдатів, які захищали нашу землю, цивільних, які в їхніх тюрмах. Але я не можу змінити історію, не можу змінити минуле, проте ми всі разом, ви і я, ми зараз серед найталановитіших людей світу. Ми можемо зробити так, щоб історію виправити, щоби правда перемогла. І щоби загиблі люди Маріуполя та ті, хто віддали своє життя, щоби їх ніколи не забули. Тому що кіно формує спогади, спогади формують історію”.

 

Нагадаємо, у фільму харків’ян було чотири конкуренти. Критики досить оптимістично оцінювали шанси “20 днів у Маріуполі” на перемогу в номінації. Серед його переваг називали численні нагороди, у тому числі Пулітцерівську премію  та  приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно “Sundancе” у США.

Тріумфатором цьогорічної церемонії вручення премії “Оскар” стала стрічка “Оппенгеймер” – вона отримала статуетку у категорії “Найкращий фільм”. Також фільм Крістофера Нолана виграв ще шість нагород: за “Найкращу режисерську роботу” (Крістофер Нолан), “Найкращу чоловічу роль” (Кілліан Мерфі), “Найкращу чоловічу роль другого плану” (Роберт Дауні – молодший), “Найкращу музику до фільму”, “Найкращий монтаж” та “Найкращу операторську роботу”. А Оскар за найкращу жіночу роль отримала Емма Стоун за головну роль у фільмі “Бідолашні створіння”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 07:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фільм “20 днів у Маріуполі”, який створили харків’яни – режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко та фотограф із Бердянська Євген Малолєтка – завоював премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм".