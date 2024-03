Харьковчане получили Оскар — первый в истории Украины

Фильм «20 дней в Мариуполе», который создали харьковчане — режиссер Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко и фотограф из Бердянска Евгений Малолетка — завоевал премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм.

Церемония награждения прошла ночью с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе.

«Я благодарен. Но наверняка я буду первым режиссером на этой сцене, который хотел бы не делать этот фильм. Я хотел бы иметь возможность обменять это на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города; чтобы россияне не убивали десятки тысяч моих сограждан в Украине, — сказал со сцены церемонии Мстислав Чернов, передает «Суспільне. Культура». — Я бы отдал это, если бы они освободили всех заложников, солдат, защищавших нашу землю, гражданских, которые в их тюрьмах. Но я не могу изменить историю, не могу изменить прошлое. Но мы все вместе — вы и я — мы сейчас среди самых талантливых людей мира. Мы можем сделать так, чтобы историю исправить, чтобы правда победила. И чтобы погибшие люди Мариуполя и отдавшие свою жизнь, чтобы их никогда не забыли. Потому что кино формирует воспоминания, воспоминания формируют историю».

’20 Days in Mariupol’ wins Best Documentary Feature Film at the #Oscars. pic.twitter.com/KP50QmYiua

— Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024