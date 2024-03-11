Харьковчане получили Оскар — первый в истории Украины
Фильм «20 дней в Мариуполе», который создали харьковчане — режиссер Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко и фотограф из Бердянска Евгений Малолетка — завоевал премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм.
Церемония награждения прошла ночью с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе.
«Я благодарен. Но наверняка я буду первым режиссером на этой сцене, который хотел бы не делать этот фильм. Я хотел бы иметь возможность обменять это на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города; чтобы россияне не убивали десятки тысяч моих сограждан в Украине, — сказал со сцены церемонии Мстислав Чернов, передает «Суспільне. Культура». — Я бы отдал это, если бы они освободили всех заложников, солдат, защищавших нашу землю, гражданских, которые в их тюрьмах. Но я не могу изменить историю, не могу изменить прошлое. Но мы все вместе — вы и я — мы сейчас среди самых талантливых людей мира. Мы можем сделать так, чтобы историю исправить, чтобы правда победила. И чтобы погибшие люди Мариуполя и отдавшие свою жизнь, чтобы их никогда не забыли. Потому что кино формирует воспоминания, воспоминания формируют историю».
’20 Days in Mariupol’ wins Best Documentary Feature Film at the #Oscars. pic.twitter.com/KP50QmYiua
— Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024
Напомним, у фильма харьковчан было четыре конкурента. Критики достаточно оптимистично оценивали шансы «20 дней в Мариуполе» на победу в номинации. Среди его преимуществ называли — многочисленные награды, в том числе Пулитцеровскую премию и приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино «Sundance» в США.
Триумфатором нынешней церемонии вручения премии «Оскар» стала лента «Оппенгеймер»- она получила статуэтку в категории «Лучший фильм». Также фильм Кристофера Нолана выиграл еще шесть наград: за «Лучшую режиссерскую работу» (Кристофер Нолан), «Лучшую мужскую роль» (Киллиан Мерфи), «Лучшую мужскую роль второго плана» (Роберт Дауни-молодой), «Лучшую музыку к фильму», «Лучший монтаж» и «Лучшую операторскую работу». А Оскар как лучшая актриса получила Эмма Стоун за главную роль в фильме «Бедные-несчастные».
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- Категории: Культура, Мир, Украина, Харьков; Теги: 20 дней в мариуполе, новости Харькова, оскар, степаненко, Чернов;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 07:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фильм «20 дней в Мариуполе», который создали харьковчане — режиссер Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко и фотограф из Бердянска Евгений Малолетка — завоевал премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм".