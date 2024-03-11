Получившие Оскар харьковчане обратились к украинцам после церемонии (видео)
Команда оскароносного фильма «20 дней в Мариуполе» после получения премии обратилась к украинцам.
Харьковчане — режиссер Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко, а также фотограф из Бердянска Евгений Малолетка записали видеообращение.
«Для нас большая честь представлять Украину на церемонии «Оскар». Эта статуэтка, эта победа для украинцев, для мариупольцев. Спасибо всем, кто защищает нашу страну. И борется за нашу свободу», — сказал Чернов.
Видео: Facebook Мстислава Чернова
Напомним, лента «20 дней в Мариуполе» завоевала премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм. У картины было четыре конкурента. Критики достаточно оптимистично оценивали шансы «20 дней в Мариуполе» на победу в номинации. Среди его преимуществ называли многочисленные награды, в том числе Пулитцеровскую премию и приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.
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Как сообщалось, основой фильма стали 30 часов видеоматериалов, снятых членами команды The Associated Press. Они стали последними международными журналистами в осажденном Мариуполе. Режиссер и оператор Мстислав Чернов (Харьков), продюсер Василиса Степаненко (Харьков) и фотокорреспондент Евгений Малолетка (Бердянск) продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.
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- Категории: Культура, Мир, Украина, Харьков; Теги: 20 дней в мариуполе, малолетка, оскар, степаненко, Харьков, Чернов;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 20:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда оскароносного фильма «20 дней в Мариуполе» после получения премии обратилась к украинцам".