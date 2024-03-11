Одного из главных героев оскароносного фильма харьковчан ранили — МВД

Министерство внутренних дел Украины сообщило о судьбе одного из главных героев оскароносного фильма «20 дней в Мариуполе», который снял харьковчанин Мстислав Чернов.

«Один из главных героев фильма – полицейский Владимир Никулин. Он помогал освещать уничтожение домов, бомбардировку роддома, убийство детей и выживание в подвалах в блокадном Мариуполе. Владимир Никулин служит уже более 30 лет. В 2014 году выехал из временно оккупированного Донецка, нес службу в окруженном Мариуполе. В августе 2023-го был ранен, когда оказывал помощь пострадавшим в результате российских обстрелов Покровска», — сообщила пресс-служба МВД.

Напомним, фильм «20 дней в Мариуполе», который создали харьковчане — режиссер Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко и фотограф из Бердянска Евгений Малолетка — завоевал премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм. На церемонии вручения награды Чернов заявил, что хотел бы никогда не снимать этот фильм. У фильма харьковчан было четыре конкурента. Критики достаточно оптимистично оценивали шансы «20 дней в Мариуполе» на победу в номинации. Среди его преимуществ называли — многочисленные награды, в том числе Пулитцеровскую премию и приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино «Sundance» в США.