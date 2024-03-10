Сегодня ночью — Оскар 2024: кто составит конкуренцию фильму харьковчан

Ночью с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе состоится 96-я церемония награждения премией Оскар. Среди фильмов, которые номинированы — «20 дней в Мариуполе», снятый харьковчанами Мстиславом Черновым и Василисой Степаненко, а также фотографом Евгением Малолеткой из Бердянска.

Фильм харьковчан номинирован в категории «Лучший документальный фильм». Конкуренцию ему составят четыре картины.

Это угандийско-британо-американский фильм «Бобби Вайн: Народный президент». Фильм — о поп-звезде из Уганды Бобби Вайне, который баллотировался на пост президента страны, составив конкуренцию местному диктатору.

Второй конкурент — фильм канадского производства «Убить тигра». Это история о борьбе за справедливость жертвы сексуального насилия и ее родных. Место действия — индийское село.

Третий претендент на Оскар — родом из Чили. Это фильм рассказывает о любви двух выдающихся деятелей этой страны — Аугусто Гонгоры и Паулины Уррутии на фоне тяжелого заболевания Аугусто, которому диагностировали болезнь Альцгеймера.

Наконец, четвертый из конкурентов — фильм «Четыре дочери». Это история женщины из Туниса Ольфы Хамруни. Две из четырех ее дочерей вступили в ряды ИГИЛ. Режиссер фильма Каутер Бен Хания уже второй раз получает номинацию на Оскар (предыдущая была в 2020-м году).

Критики достаточно оптимистично оценивают шансы украинского фильма «20 дней в Мариуполе» на победу в номинации. Среди его преимуществ — многочисленные награды, в том числе Пулитцеровская премия и приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино «Sundance» в США. Отметим, что год назад на Оскар также претендовал фильм, посвященный войне РФ против Украины — «Дом из осколков» совместного производства Дании, Швеции и Украины. Однако статуэтку вручили «хорошим русским» — за документальный фильм «Навальный».

Помимо интересующей украинцев битвы за Оскар в категории «Лучший документальный фильм», на церемонии развернется сражение за награду «Лучший фильм». Основными конкурентами считают «Оппенгеймер», «Бедные-несчастные», «Убийцы цветочной луны» и «Барби». «Оппенгеймер» получил 13 номинаций, «Бедные-несчастные» — 11, «Убийцы цветочной луны» — 10, а «Барби» — восемь.

Лучшую актрису в этом году будут выбирать среди следующих претенденток: Аннетт Беннинг («Наяд»), Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэри Маллиган («Маэстро») и Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

На звание лучшего актера претендуют: Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин»), Пол Джаматти («Оставленные»), Килиан Мерфи («Оппенгеймер») и Джефри Райт («Американское чтиво»).

Церемонию вручения премии Оскар в этом году в Украине будет транслировать телеканал «Суспільне Культура». Трансляция с красной дорожки начнется в 00:30, сама церемония награждения — в час ночи. Для тех, кто хочет выспаться, короткую международную версию покажут в 20:30 11 марта.