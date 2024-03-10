Сьогодні вночі – Оскар 2024: хто складе конкуренцію фільму харків’ян

Вночі з 10 на 11 березня в Лос-Анджелесі відбудеться 96 церемонія нагородження премією Оскар. Серед фільмів, які номіновані – “20 днів у Маріуполі”, що був знятий харків’янами Мстиславом Черновим та Василисою Степаненко, а також фотографом Євгеном Малолєткою з Бердянська.

Фільм харків’ян номіновано у категорії “Найкращий документальний фільм”. Конкуренцію йому складуть чотири картини.

Це угандійсько-британо-американський фільм “Бобі Вайн: Народний президент”. Фільм – про попзірку з Уганди Бобі Вайна, який балотувався на пост президента країни, склавши конкуренцію місцевому диктатору.

Другий конкурент – фільм канадського виробництва “Вбити тигра”. Це історія про боротьбу за справедливість жертви сексуального насильства та її рідних. Місце дії – індійське село.

Третій претендент на Оскар – родом із Чилі. Цей фільм розповідає про кохання двох видатних діячів цієї країни – Аугусто Гонгори та Пауліни Уррутії на тлі тяжкого захворювання Аугусто, якому діагностували хворобу Альцгеймера.

Нарешті, четвертий із конкурентів – фільм “Чотири доньки”. Це історія жінки з Тунісу Ольфи Хамруні. Дві з чотирьох її дочок вступили до лав ІДІЛ. Режисерка фільму Каутер Бен Ханія вже вдруге отримує номінацію на Оскар (попередня була у 2020 році).

Критики досить оптимістично оцінюють шанси українського фільму “20 днів у Маріуполі” на перемогу у номінації. Серед його переваг – численні нагороди, в тому числі Пулітцерівська премія та приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно “Sundance” у США. Зазначимо, що рік тому на Оскар також претендував фільм, що був присвячений війні РФ проти України – “Будинок зі скалок” спільного виробництва Данії, Швеції та України. Проте статуетку вручили “хорошим руським” – за документальний фільм “Навальний”.

Крім битви, що цікавить українців, за Оскар у категорії “Кращий документальний фільм”, на церемонії розгорнеться змагання за нагороду “Кращий фільм”. Основними конкурентами вважають “Оппенгеймер”, “Бідолашні створіння”, “Вбивці квіткової повні” та “Барбі”. “Оппенгеймер” отримав 13 номінацій, “Бідолашні створіння” – 11, “Вбивці квіткової повні” – 10, а “Барбі” – вісім.

Найкращу актрису цього року обиратимуть серед наступних претенденток: Аннетт Беннінг (“Наяд”), Лілі Гледстоун (“Вбивці квіткової повні”), Сандра Хюллер (“Анатомія падіння”), Кері Малліган (“Маестро”), Емма Стоун (“Бідолашні створіння”).

На звання найкращого актора претендують: Бредлі Купер (“Маестро”), Колман Домінго (“Растін”), Пол Джаматті (“Залишенці”), Кіліан Мерфі (“Оппенгеймер”), Джефрі Райт (“Американське чтиво”).

Церемонію вручення премії Оскар цього року в Україні транслюватиме телеканал “Суспільне Культура”. Трансляція з червоної доріжки розпочнеться о 00:30, сама церемонія нагородження – о першій годині ночі. Для тих, хто хоче виспатися, коротку міжнародну версію покажуть о 20:30 11 березня.