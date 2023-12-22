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Що їй пишуть із Маріуполя, розповіла продюсерка фільму-претендента на “Оскар”

Культура 11:20   22.12.2023
Оксана Горун
Що їй пишуть із Маріуполя, розповіла продюсерка фільму-претендента на “Оскар”

Харківська журналістка Василиса Степаненко – продюсерка стрічки “20 днів у Маріуполі”, що була включена до шорт-листа премії “Оскар”, повідомила, що продовжує спілкуватися з героями, які залишилися в окупації.

“Є кілька людей, які є у фільмі, й вони залишилися в Маріуполі. І вони дуже хотіли його подивитися, побачити, тому що не було можливості. Зараз вже можливість така є. І я ще не чула від них відгук. Але вони пам’ятають нас, тому що ми були з ними тоді. І дійсно пишуть, питають. І навіть пишуть, що відбувається зараз з ними. Тому що в Маріуполі з ними теж не найкращі речі зараз відбуваються“, – розповіла журналістка “Associated Press” Василиса Степаненко в етері нацмарафону.

Харків’янка поділилася, що про включення фільму до шорт-листа “Оскара” їй написали в інстаграм люди, які стежать за долею фільму.

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“Це не було офіційне повідомлення. Я знала цю дату, ми готувалися разом із Мстиславом (Черновим), Євгеном (Малолєткою), але не знала точно, коли це буде і як це буде. Але потім це опублікували на сайті “Оскара”. Я дізналася від людей, які стежать за розвитком фільму, за тим, як він рухається, на яких фестивалях”, – зазначила Степаненко.

Шорт-лист – це ще не фінальне рішення. Далі з нього виберуть кілька найкращих фільмів, поміж яких уже визначать переможця.

“Це вже для нас велика перемога, що він є в цьому шорт-лісті. Це неймовірно, тому що, я думаю, тепер ще більше людей по всьому світу захочуть побачити його та подивитися. Що для нас є найголовнішим, щоб весь світ дізнався цю історію, історію Маріуполя, маріупольців та українців. Та знав про те, що війна триває зараз і щодня відбуваються ці події”, – зазначила вона.

За словами Василиси Степаненко, фокус уваги у світі справді дещо змістився з початком війни в Ізраїлі.

Я можу це відчувати, як міжнародний кореспондент. Але ж ми все одно не зупиняємося, працюємо щодня, намагаємося щодня давати новини з України для нашого агентства. Люди по всьому світу чекають цих новин. Я вважаю, що все залежить теж від роботи журналістів, як ми будемо працювати“, – наголосила продюсерка фільму “20 днів у Маріуполі”.

Нагадаємо, документальний фільм створили на основі 30 годин відеоматеріалів, які зняли співробітники “Associated Press” у Маріуполі. Вони стали останніми міжнародними журналістами, які перебували в обложеному місті. Два автори фільму – харків’яни. Це Василина Степаненко та режисер і оператор Мстислав Чернов. Третій член команди – фотокореспондент Євген Малолєтка з Бердянська. Вони  стали лауреатами найпрестижнішої американської премії в галузі журналістики та літератури – Пулітцерівської премії за 2023 рік. Нагороду українці здобули у номінації “За служіння суспільству”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 11:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська журналістка Василиса Степаненко – продюсерка стрічки “20 днів у Маріуполі”, що була включена до шорт-листа премії “Оскар”, повідомила, що продовжує спілкуватися з героями, які залишилися в окупації".