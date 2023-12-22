Что ей пишут из Мариуполя, рассказала продюсер фильма-претендента на «Оскар»

Харьковская журналистка Василиса Степаненко — продюсер ленты «20 дней в Мариуполе», включенной в шорт-лист премии «Оскар», сообщила, что продолжает общаться с героями, оставшимися в оккупации.

«Есть несколько человек, которые есть в фильме, и они остались в Мариуполе. И они очень хотели посмотреть, увидеть, потому что не было возможности. Теперь уже возможность такая есть. И я еще не слышала от них отклика. Но они помнят нас, потому что мы были с ними тогда. И действительно пишут, спрашивают. И даже пишут, что происходит сейчас с ними. Потому что в Мариуполе с ними тоже не самые лучшие вещи сейчас происходят», — рассказала журналистка «Associated Press» Василиса Степаненко в эфире нацмарафона.

Харьковчанка поделилась, что о включении фильма в шорт-лист «Оскара» ей написали в Instagram люди, которые следят за судьбой фильма.

«Это не было официальное уведомление. Я знала эту дату, мы готовились вместе с Мстиславом (Черновым), Евгением (Малолеткой), но не знала точно, когда это будет и как это будет. Но потом это опубликовали на сайте «Оскара». Я узнала от людей, которые следят за развитием фильма, за тем, как он продвигается, на каких фестивалях», — отметила Степаненко.

Шорт-лист — это еще не финальное решение. Дальше из него выберут несколько лучших фильмов, из которых уже определят победителя.

«Это уже для нас большая победа, что он в этом шорт-листе. Это невероятно, потому что, я думаю, теперь еще больше людей по всему миру захотят увидеть его. Для нас самое главное, чтобы весь мир узнал эту историю, историю Мариуполя, мариупольцев и украинцев. Чтобы он знал о том, что война идет сейчас и каждый день происходят эти события», — отметила она.

По словам Василисы Степаненко, фокус внимания в мире действительно несколько сместился с началом войны в Израиле.

«Я могу это чувствовать как международный корреспондент. Но ведь мы все равно не останавливаемся, работаем каждый день, стараемся каждый день давать новости из Украины для нашего агентства. Люди по всему миру ждут этих новостей. Я считаю, что все зависит от работы журналистов», — подчеркнула продюсер фильма «20 дней в Мариуполе».

Напомним, документальный фильм создали на основе 30 часов видеоматериалов, которые сняли сотрудники «Associated Press» в Мариуполе. Они стали последними международными журналистами, которые находились в осажденном городе. Два автора фильма — харьковчане. Это Василиса Степаненко и режиссер и оператор Мстислав Чернов. Третий член команды — фотокорреспондент Евгений Малолетка из Бердянска. Они стали лауреатами самой престижной американской премии в области журналистики и литературы — Пулитцеровской премии за 2023 год. Награду украинцы получили в номинации «За служение обществу».