Фильм харьковчан о Мариуполе попал в шорт-лист премии «Оскар»

Документальный фильм харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», созданный из кадров, снятых в окруженном россиянами городе, попал в короткий список самой престижной американской кинопремии «Оскар».

Лента может представить Украину на 96-й премии в двух номинациях: «Полнометражный документальный фильм» и «Международный полнометражный фильм», сообщается на сайте премии.

Окончательных номинантов объявят 23 января, а сама церемония пройдет 11 марта.

Как сообщалось, основой фильма стали 30 часов видеоматериалов, снятых членами команды The Associated Press. Они стали последними международными журналистами в осажденном Мариуполе. Режиссер и оператор Мстислав Чернов (Харьков), продюсер Василиса Степаненко (Харьков) и фотокорреспондент Евгений Малолетка (Бердянск) продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

Члены команды The Associated Press стали лауреатами самой престижной американской премии в области журналистики и литературы — Пулитцеровской премии за 2023 год. Они получили высшую награду в номинации «За служение обществу».

27 августа режиссер Мстислав Чернов сообщил на допремьерном показе во Львове, что «20 дней в Мариуполе» планируют подать на премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

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