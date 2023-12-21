Live
  • Чт 21.12.2023
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.07

Фильм харьковчан о Мариуполе попал в шорт-лист премии «Оскар»

Культура 23:10   21.12.2023
Елена Нагорная
Фильм харьковчан о Мариуполе попал в шорт-лист премии «Оскар» Чернов, Малолетка и Степаненко на фестивале Sundance

Документальный фильм харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», созданный из кадров, снятых в окруженном россиянами городе, попал в короткий список самой престижной американской кинопремии «Оскар».

Лента может представить Украину на 96-й премии в двух номинациях: «Полнометражный документальный фильм» и «Международный полнометражный фильм», сообщается на сайте премии.

Окончательных номинантов объявят 23 января, а сама церемония пройдет 11 марта.

Как сообщалось, основой фильма стали 30 часов видеоматериалов, снятых членами команды The Associated Press. Они стали последними международными журналистами в осажденном Мариуполе. Режиссер и оператор Мстислав Чернов (Харьков), продюсер Василиса Степаненко (Харьков) и фотокорреспондент Евгений Малолетка (Бердянск) продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

Члены команды The Associated Press стали лауреатами самой престижной американской премии в области журналистики и литературы — Пулитцеровской премии за 2023 год. Они получили высшую награду в номинации «За служение обществу».

27 августа режиссер Мстислав Чернов сообщил на допремьерном показе во Львове, что «20 дней в Мариуполе» планируют подать на премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

Читайте также: Фильм харьковчан будет представлять Украину на Оскаре

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
21.12.2023, 15:08
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
19.12.2023, 13:10
Харьковчанам предлагают работу в метро
Харьковчанам предлагают работу в метро
21.12.2023, 15:40
Харьковчане были без связи: в «Киевстаре» определились с компенсацией
Харьковчане были без связи: в «Киевстаре» определились с компенсацией
21.12.2023, 12:14
Работа в Харькове и области: где самые большие зарплаты в регионе
Работа в Харькове и области: где самые большие зарплаты в регионе
21.12.2023, 16:40
Главные новости Харькова 21.12: центр сопротивления и дифференциация тревог
Главные новости Харькова 21.12: центр сопротивления и дифференциация тревог
21.12.2023, 23:20

Новости по теме:

16:39
Фильм харьковчан будет представлять Украину на Оскаре
13:14
Фильм харьковчан, который хотят подать на Оскар, выходит в прокат 31 августа
22:14
«Событие для украинской документалистики»: фильм харьковчанина покажут в США

Вы читали новость: «Фильм харьковчан о Мариуполе попал в шорт-лист премии «Оскар»»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 23:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Документальный фильм харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», созданный из кадров, снятых в окруженном россиянами городе, попал в короткий список самой престижной американской кинопремии «Оскар».".