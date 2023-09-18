Фильм харьковчан будет представлять Украину на Оскаре
Украинский Оскаровский Комитет на заседании 18 сентября избрал фильм, представляющий Украину среди претендентов на номинацию на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Лучший международный полнометражный фильм».
Об этом комитет сообщил на странице Facebook.
🎥Им стал фильм «20 дней в Мариуполе» украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова. Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер-харьковчанка Василиса Степаненко.
В ленте показаны начало полномасштабного вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города.
Фильм выбрали путем голосования членов Украинского Оскаровского Комитета. В национальном отборе принимали участие пять фильмов: «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, «Железные бабочки» Романа Любого, «Памфир» Дмитрия Сухолиткого-Собчука, «Териконы» Тараса Томенко и «ШТТЛ» Адриена Уолтера.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 16:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский Оскаровский Комитет на заседании 18 сентября избрал фильм, представляющий Украину среди претендентов на номинацию на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Лучший международный полнометражный фильм».".