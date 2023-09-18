Фильм харьковчан будет представлять Украину на Оскаре

Чернов, Малолетка и Степаненко на фестивале Sundance

Украинский Оскаровский Комитет на заседании 18 сентября избрал фильм, представляющий Украину среди претендентов на номинацию на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

Об этом комитет сообщил на странице Facebook.

🎥Им стал фильм «20 дней в Мариуполе» украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова. Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер-харьковчанка Василиса Степаненко.

В ленте показаны начало полномасштабного вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города.

Фильм выбрали путем голосования членов Украинского Оскаровского Комитета. В национальном отборе принимали участие пять фильмов: «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, «Железные бабочки» Романа Любого, «Памфир» Дмитрия Сухолиткого-Собчука, «Териконы» Тараса Томенко и «ШТТЛ» Адриена Уолтера.