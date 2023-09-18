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Фильм харьковчан будет представлять Украину на Оскаре

Мир 16:39   18.09.2023
Оксана Якушко
Фильм харьковчан будет представлять Украину на Оскаре Чернов, Малолетка и Степаненко на фестивале Sundance

Украинский Оскаровский Комитет на заседании 18 сентября избрал фильм, представляющий Украину среди претендентов на номинацию на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

Об этом комитет сообщил на странице Facebook.

🎥Им стал фильм «20 дней в Мариуполе» украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова. Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер-харьковчанка Василиса Степаненко.

В ленте показаны начало полномасштабного вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города.

Фильм выбрали путем голосования членов Украинского Оскаровского Комитета. В национальном отборе принимали участие пять фильмов: «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, «Железные бабочки» Романа Любого, «Памфир» Дмитрия Сухолиткого-Собчука, «Териконы» Тараса Томенко и «ШТТЛ» Адриена Уолтера.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 16:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский Оскаровский Комитет на заседании 18 сентября избрал фильм, представляющий Украину среди претендентов на номинацию на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Лучший международный полнометражный фильм».".