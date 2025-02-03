Еще один фильм харьковчанина Чернова получил награду на кинофестивале в США
Харьковчанин Мстислав Чернов стал обладателем очередной премии на фестивале независимого кино Sundance в США. Он получил награду в номинации “Режиссура: Мировая документалистика” за фильм «2000 метров до Андреевки».
Об этом сообщается на сайте Sundance.
“В условиях неудачного контрнаступления журналист следует за украинским взводом, выполняющим задание преодолеть милю сильно укрепленного леса и освободить стратегически важный населенный пункт от российской оккупации. Но чем дальше они продвигаются по разрушенной родине, тем больше понимают, что эта война может никогда не закончиться”, — говорится в описании к ленте.
Жюри охарактеризовало фильм как “необычайно смелый и чувствительный”, а также отметило “шокирующие и незабываемые по красоте кадры и тонкие портреты персонажей”.
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Напомним, в 2023 году фильм Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» получил на фестивале независимого кино Sundance в США приз зрительских симпатий. В 2024 году лента завоевала премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм. После этого Чернову предложили членство в американской Академии кинематографических искусств и наук.
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- Категории: Культура, Мир, Харьков; Теги: 2000 метров до Андреевки, документальный фильм, кинофестиваль, Мстилав Чернов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 21:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин Мстислав Чернов стал обладателем очередной премии на фестивале независимого кино Sundance в США".