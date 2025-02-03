Еще один фильм харьковчанина Чернова получил награду на кинофестивале в США

Харьковчанин Мстислав Чернов стал обладателем очередной премии на фестивале независимого кино Sundance в США. Он получил награду в номинации “Режиссура: Мировая документалистика” за фильм «2000 метров до Андреевки».

Об этом сообщается на сайте Sundance.

“В условиях неудачного контрнаступления журналист следует за украинским взводом, выполняющим задание преодолеть милю сильно укрепленного леса и освободить стратегически важный населенный пункт от российской оккупации. Но чем дальше они продвигаются по разрушенной родине, тем больше понимают, что эта война может никогда не закончиться”, — говорится в описании к ленте.

Жюри охарактеризовало фильм как “необычайно смелый и чувствительный”, а также отметило “шокирующие и незабываемые по красоте кадры и тонкие портреты персонажей”.

Напомним, в 2023 году фильм Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» получил на фестивале независимого кино Sundance в США приз зрительских симпатий. В 2024 году лента завоевала премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм. После этого Чернову предложили членство в американской Академии кинематографических искусств и наук.