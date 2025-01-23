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Фильм о Харькове номинирован на «Оскар» как лучшее документальное кино

Культура 18:32   23.01.2025
Елена Нагорная
Фильм о Харькове номинирован на «Оскар» как лучшее документальное кино Фото: Sundance Film Festival 2024

Лента американца Брендана Белломо и харьковчанина Славы Леонтьева «Фарфоровая война» о трех художниках, которые остаются в Харькове и украшают фарфоровыми изделиями разрушенные в результате обстрелов здания, номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм».

Об этом сообщается на странице американской Академии кинематографических искусств и наук в соцсети Х.

«Фарфоровая война» (Porcelain War) — совместный американо-украинско-австралийский документальный фильм о жизни художников-керамистов в Харькове в начале полномасштабного российского вторжения.

Фильм рассказывает о трех украинских художниках — Славе Леонтьеве, его жене Ане Стасенко и их друге Андрее Стефанове. После начала полномасштабной войны они остались в Харькове под постоянными обстрелами. Слава Леонтьев служит в армии. Кроме того, трое художников вместе создают фарфоровые изделия и украшают ими разрушенные здания.

Вместе с «Фарфоровой войной» за премию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» поборются ленты Black Box Diaries, No Other Land, Soundtrack to a Coup d’Etat и Sugarcane.

Номинанты на Оскар
Номинанты: x.com/TheAcademy/

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Напомним, в 2024 году премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм завоевала лента «20 дней в Мариуполе» харьковчанина Мстислава Чернова. У картины было четыре конкурента. Критики достаточно оптимистично оценивали шансы «20 дней в Мариуполе» на победу в номинации. Среди его преимуществ называли многочисленные награды, в том числе Пулитцеровскую премию и приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 18:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лента американца Брендана Белломо и харьковчанина Славы Леонтьева «Фарфоровая война» номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм»".