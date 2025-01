Фильм о Харькове номинирован на «Оскар» как лучшее документальное кино

Лента американца Брендана Белломо и харьковчанина Славы Леонтьева «Фарфоровая война» о трех художниках, которые остаются в Харькове и украшают фарфоровыми изделиями разрушенные в результате обстрелов здания, номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм».

Об этом сообщается на странице американской Академии кинематографических искусств и наук в соцсети Х.

«Фарфоровая война» (Porcelain War) — совместный американо-украинско-австралийский документальный фильм о жизни художников-керамистов в Харькове в начале полномасштабного российского вторжения.

Фильм рассказывает о трех украинских художниках — Славе Леонтьеве, его жене Ане Стасенко и их друге Андрее Стефанове. После начала полномасштабной войны они остались в Харькове под постоянными обстрелами. Слава Леонтьев служит в армии. Кроме того, трое художников вместе создают фарфоровые изделия и украшают ими разрушенные здания.

Вместе с «Фарфоровой войной» за премию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» поборются ленты Black Box Diaries, No Other Land, Soundtrack to a Coup d’Etat и Sugarcane.

Напомним, в 2024 году премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм завоевала лента «20 дней в Мариуполе» харьковчанина Мстислава Чернова. У картины было четыре конкурента. Критики достаточно оптимистично оценивали шансы «20 дней в Мариуполе» на победу в номинации. Среди его преимуществ называли многочисленные награды, в том числе Пулитцеровскую премию и приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.