Харьковчанин Чернов сможет выбирать победителей «Оскара» в следующем году
Фото: VOGUE
Лауреата «Оскара» украинского журналиста и режиссера-документалиста Мстислава Чернова пригласили в членство Американской Академии кинематографических искусств и наук.
Об этом сообщает сайт американской киноакадемии.
Также учреждение пригласило еще 487 ведущих представителей мирового кинематографа, среди которых 19 лауреатов «Оскара» и 71 номинант.
Все, кто согласится, будут выбирать лучшую ленту или исполнителя в своей категории и проголосуют на следующей премии «Оскар».
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- Категории: Культура, Мир; Теги: американская киноакадемия, голосование, лауреат, Мстилав Чернов, оскар, премия;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 17:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лауреата «Оскара» украинского журналиста и режиссера-документалиста Мстислава Чернова пригласили в членство Американской Академии кинематографических искусств и наук.".