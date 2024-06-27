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Харьковчанин Чернов сможет выбирать победителей «Оскара» в следующем году

Культура 17:49   27.06.2024
Оксана Якушко
Харьковчанин Чернов сможет выбирать победителей «Оскара» в следующем году Фото: VOGUE

Лауреата «Оскара» украинского журналиста и режиссера-документалиста Мстислава Чернова пригласили в членство Американской Академии кинематографических искусств и наук.

Об этом сообщает сайт американской киноакадемии.

Также учреждение пригласило еще 487 ведущих представителей мирового кинематографа, среди которых 19 лауреатов «Оскара» и 71 номинант.

Все, кто согласится, будут выбирать лучшую ленту или исполнителя в своей категории и проголосуют на следующей премии «Оскар».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 17:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лауреата «Оскара» украинского журналиста и режиссера-документалиста Мстислава Чернова пригласили в членство Американской Академии кинематографических искусств и наук.".