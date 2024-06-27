Харьковчанин Чернов сможет выбирать победителей «Оскара» в следующем году

Лауреата «Оскара» украинского журналиста и режиссера-документалиста Мстислава Чернова пригласили в членство Американской Академии кинематографических искусств и наук.

Об этом сообщает сайт американской киноакадемии.

Также учреждение пригласило еще 487 ведущих представителей мирового кинематографа, среди которых 19 лауреатов «Оскара» и 71 номинант.

Все, кто согласится, будут выбирать лучшую ленту или исполнителя в своей категории и проголосуют на следующей премии «Оскар».