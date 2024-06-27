Харків’янин Чернов зможе обирати переможців «Оскара» в наступному році
Лауреата «Оскара» українського журналіста і режисера-документаліста Мстислава Чернова запросили до членства Американської Академії кінематографічних мистецтв та наук.
Про це повідомляє сайт американської кіноакадемії.
Також заклад запросив ще 487 провідних представників світового кінематографа, серед яких 19 лауреатів «Оскара» та 71 номінант.
Усі, хто погодиться, обиратимуть найкращу стрічку чи виконавця у своїй категорії та проголосують на наступній премії «Оскар».
Читайте також: Автори фільму «20 днів у Маріуполі» повернулась в Україну з «Оскаром»
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Культура, Світ; Теги: американская киноакадемия, голосование, лауреат, Мстилав Чернов, оскар, премия;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янин Чернов зможе обирати переможців «Оскара» в наступному році»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 17:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лауреата «Оскара» українського журналіста і режисера-документаліста Мстислава Чернова запросили до членства Американської Академії кінематографічних мистецтв та наук.".