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Харків’янин Чернов зможе обирати переможців «Оскара» в наступному році

Культура 17:49   27.06.2024
Оксана Якушко
Харків’янин Чернов зможе обирати переможців «Оскара» в наступному році

Лауреата «Оскара» українського журналіста і режисера-документаліста Мстислава Чернова запросили до членства Американської Академії кінематографічних мистецтв та наук.

Про це повідомляє сайт американської кіноакадемії.

Також заклад запросив ще 487 провідних представників світового кінематографа, серед яких 19 лауреатів «Оскара» та 71 номінант.

Усі, хто погодиться, обиратимуть найкращу стрічку чи виконавця у своїй категорії та проголосують на наступній премії «Оскар».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 17:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лауреата «Оскара» українського журналіста і режисера-документаліста Мстислава Чернова запросили до членства Американської Академії кінематографічних мистецтв та наук.".