“Важливо дати маріупольцям голос” – харків’янка, лаурет Пулітцерівської премії
Команда The Associated Press, у складі якої двоє харків’ян – Мстислав Чернов та Василиса Степаненко приїхали до Маріуполя за годину до повномасштабного вторгнення.
Про це в етері нацмарафону розповіла Василиса Степаненко. В американському агенстві The Associated Press дівчина виконувала обов’язки відеопродюсерки.
«Почали ми працювати разом у команді десь за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Спочатку моя робота була досить звичайною. Я шукала героїв, я організовувала зйомки, потім займалася вантажем разом з Мстиславом. Спочатку це була звичайна робота. Але, коли ми поїхали до Маріуполя, і приїхали туди за годину до початку повномасштабного вторгнення, моя робота, дійсно, змінилася», – згадує Степаненко.
У Маріуполі відеопродюсерка контролювала процес зйомок та шукала героїв. Степаненко додала, умови були складні. Однак, їхня команда була готова до цього.
«Хоча в мене раніше не було взагалі досвіду роботи на війні, я не знала, що таке обстріли, я ніколи в житті цього не чула. Дійсно, коли вже в місті пропало світло, вода, і вже нічого не було, було досить складно працювати», – зазначила відеопродюсерка.
Також було важко дізнаватися інформацію у мешканців Маріуполя, бо люди були у шоковому стані. Мешканці втрачали рідних та близьких, розповіла Степаненко.
«Також, наприклад знімати в лікарні. Спочатку, дійсно, ніхто цьому не радів. Ніхто не радів журналістам у лікарні. Але потім я отримувала дзвінки від лікарів, які казали: «дякую, що ви це все задокументували», – додала Василиса.
Дівчина зазначила, що для неї було важливо дати голос маріупольцям.
«Мені було важливо бути поруч з людьми, з маріупольцями, і давати їм голос. Вони боялися, їм здавалося, що вони не мають голосу», – повідомила Степаненко.
Фотограф Євген Малолєтка разом із відеожурналістом Мстиславом Черновим та продюсеркою Василисою Степаненко були єдиними представниками міжнародних медіа, які понад 2 тижні працювали в Маріуполі під російською окупацією.
Нагадаємо, команда The Associated Press, у складі якої двоє харків’ян — Мстислав Чернов та Василиса Степаненко, стали лауреатами найпрестижнішої американської премії в галузі журналістики та літератури — Пулітцерівської премії за 2023 рік. Вони о здобули найвищу нагороду у номінації «За служіння суспільству».
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 13:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда The Associated Press, у складі якої двоє харків’ян – Мстислав Чернов та Василиса Степаненко приїхали до Маріуполя за годину до повномасштабного вторгнення.".